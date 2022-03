Những lần tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt

Trước khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng từng gửi đơn tố cáo nhiều người, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng và thần y Võ Hoàng Yên.

Ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước khi vướng vào lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần lên mạng xã hội liên tục đấu tố nhiều cá nhân, nghệ sĩ.

Đến gần 22h ngày 24/3, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các lối vào đường Nguyễn Thông, đoạn có căn biệt thự của bà Phương Hằng. Ảnh: Chí Hùng.

Tố thần y Võ Hoàng Yên lừa tiền tỷ

Ngày 3/3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Trong đơn, bà Hằng thông tin việc vợ chồng bà biết ông Yên có các hoạt động chữa bệnh và từ thiện.Trong một lần ông Yên khám chữa bệnh ở Bình Dương, vợ chồng đại gia này có tiếp xúc. Sau đó, họ hỗ trợ ông Yên xây chùa, ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt.

Thời gian này, ông Yên tâm sự việc thiếu nợ nhiều người khi xây dựng chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc...

Bà Hằng cho biết do cảm kích nên đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để ông này trả nợ và làm thiện nguyện.

Bà Hằng cho rằng khi tìm hiểu, vợ chồng bà phát hiện ông Yên không xây chùa, hoạt động thiện nguyện và trồng thuốc như đã nói. Do đó, bà tố cáo ông Yên lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng .

Làm dậy sóng vấn đề tiền từ thiện

Ngoài ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng lên mạng xã hội để livestream và nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ trong hoạt động từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Cho rằng một số nghệ sĩ như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành... chưa minh bạch khi làm từ thiện, bà Hằng đã làm đơn tố cáo họ gửi đến Công an TP.HCM, Bộ Công an.

Sau khi bị bà Hằng tố, các nghệ sĩ đã lần lượt sao kê tài khoản ngân hàng và lên mạng giải thích. Từ đây, có nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra.

Chưa dừng ở đó, khi một số nhà báo lên tiếng, bình luận về vấn đề livestream của bà Hằng cũng đã phải nghe những lời lẽ được cho là lăng mạ, xúc phạm.

Những người bị bà Hằng tố được giải oan

Đối với đơn tố Võ Hoàng Yên, tháng 1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông báo chính thức khép lại điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau gần một năm xác minh.

Sau đó, lần lượt các nghệ sĩ bị Hằng tố cáo cũng được cơ quan điều tra “minh oan”. Trong đó, Công an TP.HCM khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh không ăn chặn tiền từ thiện như đơn của bà Hằng tố cáo. Còn với những người khác, Bộ Công an cho rằng số tiền các nghệ sĩ nhận được ít hơn số tiền họ bỏ ra để làm tự thiện.

Nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương. Họ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước động thái trên, Công an TP.HCM đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ 16/2 đến 29/4 để phục vụ công tác điều tra thông tin tố giác tội phạm.