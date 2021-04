Những lần nữ diễn viên bị ngược đãi khi quay cảnh nhạy cảm

Maria Schneider trong The Last Tango in Paris (1972): Sau gần nửa thế kỷ, The Last Tango in Paris vẫn là một ví dụ tiêu biểu cho cách nhà làm phim không được dùng để đối xử với diễn viên nữ trên phim trường. Trong phim, nhân vật người đàn ông trung niên do Marlon Brando thủ vai đã có mối quan hệ xác thịt đầy bạo lực với cô gái lạ do Maria Schneider thủ vai. Ảnh: United Artists.