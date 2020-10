Những lần mỹ nhân Hàn hóa xấu xí trên màn ảnh

Kim Sun Ah trong My name is Kim Sam Soon (2005): Để vào vai nàng thợ bánh Kim Sam Soon bộc trực, nữ diễn viên Kim Sun Ah chấp nhận tăng 15 kg để ngoại hình thêm phần mập mạp. Trở về từ Pháp sau một năm học làm bánh, Sam Soon được nhận vào làm tại một nhà hàng danh tiếng. Cô và vị giám đốc giàu có (Hyun Bin) công ty luôn ở tình trạng xung đột như nước với lửa. Ảnh: MBC.