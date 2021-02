Những lần Kim Kardashian và Kanye West xuất hiện sành điệu bên nhau

Tại Met Gala 2019, mọi con mắt đều dồn vào Kim Kardashian khi cô diện thiết kế corset ôm sát của Thierry Mugler. Trong một tập của Keeping Up with the Kardashians, Kanye từng cho hay bộ đồ này quá gợi cảm. Việc nhìn thấy vợ mình trong trang phục hở hang đã "ảnh hưởng đến tâm hồn và tinh thần" của anh. Ảnh: E! Online.