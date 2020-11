Những lần Justin Bieber, Brad Pitt đóng vai cameo ngắn ngủi

Sabrina the Teenage Witch (1996): Cuối những năm 1990, bộ phim về cô phù thủy nhỏ Sabrina thành công vang dội trên đất Mỹ. Britney Spears, công chúa nhạc pop đình đám giai đoạn này, đã xuất hiện trong tập đầu mùa 4 để quảng bá bộ phim. Trong phim, giọng ca Oops, I Did it Again khiến khán giả thích thú khi đóng vai thầy dạy nhảy cho nhân vật chính. Ảnh: Hallmark Entertainment.