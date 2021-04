Những lần Hong Kong bị tàn phá trên phim bom tấn

Trên phim, Lôi Sinh Xuân Đường và toàn bộ khu Vượng Giác đã bị san bằng, rồi lại vẹn nguyên trở lại nhờ năng lực đảo ngược thời gian của Doctor Strange. Theo thông tin từ Cinema Blend, dù có xuất hiện, nhưng khung cảnh Vượng Giác sẽ được dựng trong phim trường tại Anh ở phần hậu truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Disney.