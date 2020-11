Những lần HLV Ancelotti đánh bại Man United

Lượt về Premier League 2009/10: Chelsea trong năm đầu tiên dưới thời Ancelotti đua vô địch với MU tới tận những vòng then chốt. Trận đấu quyết định cả mùa giải đến tháng 4/2010 khi Chelsea tới làm khách của MU tại Old Trafford. Cuộc đấu trí giữa Ancelotti và Sir Alex sẽ quyết định thành bại của "The Blues" và "Quỷ đỏ".