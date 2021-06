Những lần hiếm hoi Ronaldo mặc áo đấu cộc tay

Đầu trận đấu với đội tuyển Đức, người hâm mộ chứng kiến Ronaldo mặc áo đấu dài tay. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, anh thay đổi trang phục thi đấu. Trang The Sun từng có bài viết phân tích lý do anh thường lựa chọn áo dài tay, khác biệt so với đồng đội. Ảnh: 15min.