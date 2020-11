Những lần hành khách Việt uy hiếp an toàn bay

Sự việc đốt giấy trên chuyến bay VN243 ngày 2/11 từ Hà Nội đi TP.HCM không phải lần đầu an toàn bay bị ảnh hưởng bởi hành khách.

Chuyến bay VN243 ngày 2/11 từ Hà Nội đi TP.HCM buộc phải quay đầu và khởi hành chậm một tiếng so với dự kiến vì một hành khách bất ngờ dùng bật lửa đốt giấy ăn trên máy bay.

Mở cửa thoát hiểm, 'cầm nhầm' áo phao

Trước đó, nhiều vụ việc hành khách vi phạm quy định trên máy bay dẫn tới uy hiếp an toàn bay đã xảy ra tại Việt Nam. Điển hình là trường hợp trên chuyến bay QH1414 ngày 26/7/2019 từ Nha Trang đi Hà Nội, một hành khách nam bất ngờ mở tung cửa thoát hiểm số 3 bên trái trước khi máy bay cất cánh.

Nhiều chuyến bay của hàng không Việt bị uy hiếp an toàn bay do hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm giờ khởi hành để xử lý các vấn đề liên quan, và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hành khách khác trên chuyến bay. Một số chuyến bay sau của hãng bay bị ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố này.

Sau đó không lâu vào ngày 1/8/2019, máy bay ATR72 của Hãng hàng không VASCO vừa thực hiện chuyến bay từ Côn Đảo về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nam hành khách ngồi ghế số 01B đã tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay.

Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa của máy bay khi không được phép bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Tới tháng 10/2019, trong khi làm thủ tục soi chiếu cho nữ hành khách D.T.D (59 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) di chuyển trên chuyến bay VJ408 từ Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) đi Hà Nội đã phát hiện một áo phao hàng không trong hành lý.

Lực lượng chức năng sau đó xác định áo phao này được lấy trên chuyến bay VJ783 mà bà D. di chuyển trước đó. Bà D. sau đó bị xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng.

Hành hung tổ bay, hành khách cùng chuyến

Không chỉ máy bay và trang thiết bị, tổ bay phục vụ các chuyến bay đôi khi cũng bị uy hiếp, ảnh hưởng tới an toàn bay. Đầu tháng 7, Cục Hàng không đã ra quyết định cấm bay 1 năm với 3 trường hợp hành khách gây rối trên chuyến bay.

Trường hợp đầu tiên bị cấm bay là ông T.T.T, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông T. bị cấm bay thời hạn 12 tháng bắt đầu từ ngày 4/7 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 4/7/2021.

Khách bay Việt cũng nhiều lần có biểu hiện gây rối, không hợp tác với tổ bay, thậm chí có hành vi hành hung tiếp viên, an ninh hàng không.

Ông T. bị cơ quan chức trách hàng không cấm bay 1 năm do là hành khách ngồi ghế số 25A, chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 21/5 nhưng có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay (chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh, có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách N. V. H ngồi ghế 34D).

Trường hợp tiếp theo bị cấm bay là bà B.T.P.C, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tương tự ông T., bà C. cũng sẽ bị cấm bay thời hạn 12 tháng bắt đầu từ ngày 4/7 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 4/7/2021.

Bà C. là hành khách ngồi ghế số 4B, chuyến bay VJ139 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 19/6 nhưng đã có hành vi gây rối. Nữ hành khách này đã cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không, sử dụng điện thoại trong khi tàu bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh.

Trường hợp hành khách N.V.H. (SN 1973, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM) do có hành vi cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không và chửi bới, lăng mạ, đe dọa tiếp viên hàng không và các hành khách xung quanh. Hành khách này cũng bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

Nổi bật là trường hợp của nam hành khách hạng thương gia trên chuyến bay VN253 ngày 26/7/2019 từ Hà Nội đi TP.HCM đã có biểu hiện say xỉn, sàm sỡ nữ khách cùng khoang và chửi bới, không hợp tác với tổ bay cùng an ninh hàng không.

Về trường hợp đốt giấy trên máy bay, Vietnam Airlines xác nhận thông tin khi chuyến bay VN243 từ Hà Nội đi TP.HCM dự kiến khởi hành lúc 8h sáng 2/11 chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện một nam hành khách dùng bật lửa đốt giấy ăn tại vị trí ghế ngồi 20A. Sau đó, hành khách này đã tắt ngọn lửa và không gây cháy hay ảnh hưởng tới máy bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc sẽ tiếp tục xác minh làm rõ liệu khách có động cơ gì hay không. Đồng thời, căn cứ vào Nghị định 162 của Chính phủ để xử lý hành khách này.