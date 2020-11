Những lần BTS và sao Hàn bị tố mặc đồ fake

Dù được mệnh danh là "center quốc dân" và thuộc nhóm nhạc nổi tiếng Wanna One, Kang Daniel vẫn bị stylist cho diện áo nhái lên sân khấu. Chiếc áo I'm Not A Human Being mà anh mặc có phông chữ khác với sản phẩm thật. Người hâm mộ rất bất bình khi công ty không đầu tư vào trang phục của nhóm thần tượng. Ảnh: Koreaboo.