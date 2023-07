Những lầm tưởng về dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong việc làm đẹp, chế biến dược phẩm và thực phẩm. Tuy nhiên, người dùng nên cẩn trọng khi sử dụng loại dầu này hàng ngày.

Dù có nhiều tác dụng đặc biệt, dầu dừa không nên được sử dụng thay thế dầu ăn hàng ngày. Ảnh: Pexels.

Dầu dừa được chiết tách từ cơm dừa, nguồn cung cấp chất béo quan trọng trong các bữa ăn của người dân ở vùng nhiệt đới, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp.

Dầu dừa cung cấp nguồn nhiệt ổn định, thích hợp trong các cách nấu ăn ở nhiệt độ cao như chiên rán. Cũng do đặc tính này, dầu dừa ít bị oxy hóa. Ngoài ra, do chứa hàm lượng chất béo no cao, dầu dừa có thể được cất giữ đến 2 năm.

Thực phẩm đa năng

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên bộ môn Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), trong y học cổ truyền, dầu dừa được biết đến là một trong những thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp, đặc biệt là hỗ trợ điều trị tình trạng da như xóa mờ nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi, giúp da căng bóng, chữa nứt nẻ trên da, trị mụn trứng cá…

Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng dầu dừa để massage, giảm mệt mỏi và đau nhức cơ bắp.

Giống đậu nành, đậu phộng, vừng (mè), dừa sau khi được xử lý bằng công nghệ ép 180 độ C sẽ cho ra sản phẩm dầu thực vật đã chín và ăn được. Tuy nhiên, trên thực tế, dầu dừa dùng cho mục đích ăn uống có nhiều điểm khác biệt so với loại còn lại.

Trong những năm gần đây, số người sử dụng dầu dừa trong ăn uống tăng nhanh. Dầu dừa được quảng cáo giúp làm giảm mỡ bụng, kiềm chế thèm ăn, tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tim, chứng mất trí và bệnh Alzheimer.

Dầu dừa chứa một số axit béo xấu

Dầu dừa chứa 100% chất béo, 80-90% trong số đó là chất béo bão hòa. Chất béo được tạo thành từ các phân tử nhỏ hơn được gọi là axit béo.

Trong dầu dừa, loại axit béo bão hòa chiếm ưu thế là axit lauric (47%). Các axit khác như axit myristic và palmitic cũng xuất hiện với số lượng nhỏ hơn. Những axit này đều đã được chứng minh có khả năng nâng cao mức LDL (Low density lipoprotein Cholesterol - một loại cholesterol có hại).

Bên cạnh đó, dầu dừa cũng chứa một lượng ít chất béo không bão hòa.‎‎ Dầu dừa không chứa cholesterol, không có chất xơ và chỉ có các dấu vết của vitamin, khoáng chất và sterol thực vật.

Sterol thực vật có cấu trúc hóa học giống cholesterol trong máu, có thể giúp ngăn chặn sự hấp thu cholesterol trong cơ thể.‎

Axit myristic, axit palmitic và axit lauric là một số axit béo có hại trong dầu dừa. Ảnh: Pexels.

Các nghiên cứu phát hiện ra những người ăn nhiều dầu dừa hơn đã tăng nồng độ cholesterol HDL có lợi nhưng cũng làm tăng cholesterol toàn phần và chất béo trung tính.‎

Khi so sánh với các loại dầu oliu hoặc dầu rum... dầu dừa tăng tổng lượng cholesterol, HDL và mức LDL có hại nhiều hơn so với các loại dầu chưa no.

Dầu dừa cũng được phát hiện có khả năng làm lượng chất béo trong cơ thể và LDL cholesterol lên mức cao hơn hoặc ngang bằng với các chất béo bão hòa khác như mỡ bò và dầu cọ.‎

Ngoài ra, dầu dừa chứa nhiều calo và chất béo (khoảng 120 calo và 14 gram chất béo cho mỗi thìa cà phê). Do đó, dầu dừa không nên được coi là thực phẩm có lợi cho tim và bị hạn chế trong chế độ ăn uống.

Dầu dừa nên được sử dụng với số lượng nhỏ hơn là thay thế các loại dầu khác trong nướng và nấu ăn.

Bác sĩ Vũ khuyến khích mọi người nên thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa như dầu oliu hay hướng dương. Việc sử dụng các loại dầu này đã được chứng minh là hiệu quả để giảm cholesterol LDL.

"Nếu yêu thích mùi vị của dầu dừa, bạn chỉ nên sử dụng với một lượng ít. Cách tốt nhất là bạn nên hạn chế chỉ nên dùng một lượng nhỏ và chọn các loại dầu không có chất béo bão hòa cho những bữa ăn hàng ngày", bác sĩ Vũ lưu ý.

Theo chuyên gia này, dầu dừa chỉ có một số tác dụng nhất định đối với cơ thể, người dùng khi sử dụng cần rất cẩn trọng, nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia để có thể đạt được kết quả ăn uống tốt nhất.‎