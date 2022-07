Những lá bài mạnh nhất trong ‘Yu-Gi-Oh!’

Được đánh giá ngang hàng với Obelisk The Tormentor, The Winged Dragon of Ra (ATK: ? / DEF: ?) là một lá bài thần sở hữu nguồn sức mạnh bí ẩn cùng nhiều công năng đáng sợ. Đầu tiên, phải hy sinh tới 3 quái thú mới có thể triệu hồi The Winged Dragon of Ra. Lá bài này ban đầu không có công thủ cụ thể mà sử dụng điểm gốc để tạo ra các chỉ số. Không dừng lại tại đó, chỉ với 1.000 điểm gốc, người chơi có thể lợi dụng công năng đặc biệt để hủy diệt một quái vật trên sân. Nguồn: YGO Việt Nam.