Những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới

CFA (Chartered Financial Analyst) là kỳ thi cấp chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. CFA được đánh là là kỳ thi khó nhất trong lĩnh vực tài chính với tỷ lệ trúng tuyển khoảng 41-45%. Theo The CFA Institute, bài thi CFA có 2 phần, mỗi phần bao gồm 240 câu hỏi kéo dài trong 6 giờ. Sau khi hoàn thành các bài thi, thí sinh phải dành thêm 2 năm hành nghề chuyên nghiệp để đảm bảo tiêu chuẩn do CFA đề ra. Ảnh: Business Insider.