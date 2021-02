Những kỷ lục khó vượt qua của hiện tượng âm nhạc Billie Eilish

Tạp chí Billboard đã mệnh danh When We All Fall Asleep, Where Do We Go? là album lớn nhất năm hồi tháng 12/2019, lúc ấy Eilish chỉ đang ở tuổi 17. Cô cũng được vinh danh là Người phụ nữ của năm do Billboard bình chọn và trở thành nghệ sĩ trẻ nhất, chưa bước qua tuổi trưởng thành duy nhất nhận được giải này. Rolling Stone cũng gọi album đầu tay của Billie Eilish là album bán chạy nhất năm 2019.