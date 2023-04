Trước khi giặt quần áo, hãy nhìn vào những nhãn này

Hiểu rõ những ký hiệu trên mác quần áo giúp người dùng giặt ủi, tẩy rửa trang phục đúng cách.

Mác quần áo với một số biểu tượng. Ảnh: CNET.

Bên cạnh chất liệu hay nơi sản xuất, mác quần áo thường in một số biểu tượng. Những ký hiệu này đại diện cách giặt ủi, tẩy rửa và sấy khô trang phục đúng cách.

Đây là ý nghĩa một số biểu tượng phổ biến trên nhãn quần áo mà người dùng cần nắm rõ. Việc giặt ủi, tẩy rửa theo hướng dẫn giúp quần áo bền bỉ, tránh co rút hoặc phai màu.

Hướng dẫn giặt quần áo

Biểu tượng chậu giặt đồ gồm hướng dẫn giặt quần áo. Theo CNET, ký hiệu này có nhiều biến thể với từng mục đích khác nhau.

Biểu tượng hướng dẫn giặt quần áo. Ảnh: C&A.

- Biểu tượng bị gạch bỏ: Quần áo không thể giặt bằng nước (kể cả giặt máy lẫn tay) mà phải giặt khô.

- Số bên trong: Nhiệt độ nước tối đa khi giặt máy (độ C).

- Chấm tròn bên trong: Cách khác để khuyến nghị nhiệt độ nước khi giặt máy, gồm một chấm (tối đa 30 độ C - nước lạnh), 2 chấm (40 độ C - nước ấm), 3 chấm (50 độ C - nước ấm), tối đa 6 chấm (95 độ C).

- Sọc ngang bên dưới: Chế độ giặt máy khuyến nghị, gồm không có sọc (giặt mạnh nhất), một sọc (giặt nhẹ hơn, dùng cho quần áo được xử lý chống nhăn) hoặc 2 sọc (giặt nhẹ nhất, dùng cho vải lụa, trang phục dễ hư hại nếu tác động mạnh).

- Bàn tay bên trong: Giặt bằng tay, không dùng máy.

Lưu ý khi dùng máy sấy

Biểu tượng hình vuông với vòng tròn bên trong liên quan đến cài đặt nhiệt độ khi làm khô quần áo bằng máy sấy.

Một số biểu tượng cần lưu ý khi dùng máy sấy. Ảnh: C&A.

- Biểu tượng bị gạch bỏ: Không dùng máy sấy, chỉ nên phơi hoặc hong khô. Điều này giúp quần áo không bị co rút do nhào lộn, hoặc hư hỏng do nhiệt của máy sấy.

- Chấm tròn bên trong: Nhiệt độ khuyến nghị khi dùng máy sấy, gồm một chấm (nhiệt độ bình thường), 2 chấm (nhiệt độ trung bình) hoặc 3 chấm (nhiệt độ cao). Nếu không có chấm, người dùng có thể cài đặt máy sấy với nhiệt độ bất kỳ.

- Vòng tròn bên trong tô đen: Được dùng máy sấy nhưng không có nhiệt, chỉ dùng nhiệt độ phòng để sấy quần áo.

Biểu tượng bàn ủi

Đúng như hình ảnh, ký hiệu bàn ủi gồm những lưu ý khi làm phẳng quần áo bằng bàn ủi.

Các biểu tượng liên quan đến sử dụng bàn ủi. Ảnh: C&A.

- Biểu tượng bị gạch bỏ: Không được dùng bàn ủi.

- Chấm tròn bên trong: Nhiệt độ khuyến nghị tối đa cho bàn ủi, gồm một chấm (nhiệt độ thấp, khoảng 110 độ C), 2 chấm (nhiệt độ trung bình, 150 độ C) hoặc 3 chấm (nhiệt độ cao, 200 độ C). Nếu không có chấm, có thể ủi với nhiệt độ bất kỳ.

- 3 đoạn thẳng bên dưới: Có thể ủi bằng hơi nước. Nếu 3 đoạn thẳng bị gạch bỏ, không được dùng hơi nước.

Cách dùng nước tẩy

Ký hiệu tam giác thể hiện những lưu ý khi dùng nước tẩy, có công dụng làm sạch vết bẩn trên quần áo.

Những biểu tượng khi sử dụng nước tẩy quần áo. Ảnh: C&A.

- Biểu tượng trơn: Có thể dùng bất cứ loại nước tẩy.

- 2 đoạn thẳng bên trong: Chỉ dùng nước tẩy không chứa clo.

- Biểu tượng bị gạch bỏ: Không dùng nước tẩy trong mọi trường hợp.

Lưu ý khi giặt khô

Một số loại quần áo với chất liệu đặc biệt, hoặc dùng trong môi trường đặc thù cần được giặt khô. Biểu tượng vòng tròn gồm các lưu ý khi giặt khô quần áo.

Một số biểu tượng khi giặt khô, dành cho nhân viên hoặc trung tâm giặt ủi quần áo chuyên nghiệp. Ảnh: C&A.

Ký hiệu giặt khô thường dành cho các trung tâm hoặc nhân viên giặt ủi chuyên nghiệp. Những biến thể của chúng gồm:

- Biểu tượng bị gạch bỏ: Không được giặt khô, nên giặt nước bằng tay hoặc máy.

- Chữ "A" bên trong: Có thể giặt khô với bất cứ dung môi.

- Chữ "P" bên trong: Có thể giặt khô với hầu hết dung môi, trừ một số chất được liệt kê cụ thể.

- Chữ "F" bên trong: Chỉ giặt khô với dung môi dầu (petroleum).

- Chữ "W" bên trong: Quần áo cần được giặt ướt.