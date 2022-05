Những kính viễn vọng có thể thay đổi cách con người nhìn vũ trụ

Kính viễn vọng Khảo sát Simonyi (Simonyi Survey Telescope) thuộc Đài quan sát Vera C. Rubin, nằm trong chương trình Khảo sát Di sản Không gian và Thời gian (Legacy Survey of Space and Time – LSST). Kính này trang bị camera kỹ thuật số lớn nhất từng được chế tạo với độ phân giải 3,2 tỷ pixel, có thể thu thập 15 TB dữ liệu về độ sáng, vị trí, hình dạng và màu sắc các vật thể trên trời vào ban đêm. Ảnh: Universe Today.