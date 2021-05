Những kiểu tóc gắn liền với Justin Bieber

Đầu bù tóc rối: Sau khi đính hôn với Hailey, Justin Bieber từng khiến người hâm mộ "đau mắt" với ngoại hình lôi thôi. Năm 2018, nhiều tờ báo chỉ trích giọng ca What Do You Mean khi xuống phố cùng mái tóc bù xù, đối lập với vợ mình. Dù vậy, anh đã lấy lại phong độ chỉ sau khoảng hai tháng. Ảnh: Mega.