Những kiểu thời trang sẽ hot nửa đầu năm 2023

Thiết kế có tính ứng dụng cao như cargo, denim lọt vào tầm ngắm của giới mộ điệu. Trang phục xuyên thấu, ánh bạc trở thành tâm điểm táo bạo cho xu hướng thịnh hành sắp tới.

Năm 2023, giới mộ điệu ưu ái những trang phục có tính ứng dụng cao song vẫn giữ được sự cá tính, thời thượng. Ảnh: Vogue.

Khi các nhà mốt hàng đầu trình làng bộ sưu tập Xuân/Hè 2023, giới mộ điệu bắt đầu định hình và dự đoán những kiểu trang phục sẽ trở thành xu hướng trong nửa đầu năm mới.

Theo đó, hàng loạt cái tên quen thuộc được nhắc tới như denim, xuyên thấu và phụ kiện lấp lánh.

Dưới đây, Who What Wear tổng hợp những item được cho là sẽ thịnh hành trong thời gian tới.

Váy cargo dần được các IT girl lăng xê nhiều hơn. Ảnh: @elle.

Cargo

Khi làng thời trang đại chúng đang ưu tiên những thiết kế có tính ứng dụng cao và đem lại sự thoải mái, không lạ khi cái tên cargo tiếp tục thống trị thị trường năm 2023.

Năm 2022, cargo chinh phục tín đồ thời trang với mẫu quần ống rộng nhiều túi hộp, tông màu trung tính như đen, be hoặc xanh quân đội.

Sang năm mới, các phiên bản mới của cargo sẽ được thêm nhiều túi hơn với chất vải thoáng mát.

Không chỉ dừng lại ở quần cargo, các mẫu vest, áo khoác và váy cargo mang bảng màu trung tính cũng rất được chú ý trong trào lưu này.

Denim on denim xuất hiện trên đường băng Xuân/Hè 2023 của nhà mốt Chloé. Ảnh: Chloé/ Imaxtree.

Denim

Denim đang xuất hiện mạnh mẽ trên các đường băng, tràn ngập các mặt báo và chắc chắn sẽ ghi tên mình vào danh sách thịnh hành năm sau.

Bạn có thể thấy phong cách "denim on denim" - trang phục vải jean được phối nhiều lớp từ đầu đến chân - có mặt trên show diễn của các nhà thiết kế như Chloé và Khaite.

Trong khi đó, hai thương hiệu là Givenchy và Blumarine lại lăng xê những chiếc váy denim dài.

Nếu muốn theo đuổi trào lưu này, bạn hãy thử phối quần jean cạp trễ và đầm maxi denim, món đồ đang được các tín đồ thời trang thế giới ưu ái ở thời điểm hiện tại.

Bạn sẽ càng cá tính hơn với khăn quàng cổ được làm từ loại vải này.

Những hoạt tiết hoa hay ren được nhà mốt Bottega Veneta đem trở lại trong bộ sưu tập mới này. Ảnh: Bottega Veneta.

Nhẹ nhàng, lãng mạn

Hoa, nơ, ren, bảng màu phấn… đó là những gì mà các nhà thiết kế hàng đầu như Bottega Venate định nghĩa về xu hướng trên sàn diễn Xuân/Hè 2023.

Một loạt chi tiết in 3D trang nhã, ren lãng mạn và hoa cài tinh tế điểm xuyết trên mọi thứ, từ váy, áo đến phụ kiện.

Có thể nói đây là sân chơi tuyệt vời dành cho những cô nàng điệu đà yêu thích sự ngọt ngào và thơ mộng.

Những chiếc quần với chất liệu ánh bạc dễ dàng ứng dụng khi ra đường. Ảnh: @Irinashayk.

Ánh kim

Nếu bạn đã sở hữu món đồ ánh bạc lấp lánh, đừng vội cất vào tủ.

Năm nay, giới mộ điệu đã chứng kiến sự trở lại hoành tráng của metallic, những trang phục ánh kim sang trọng.

Không chỉ dành riêng cho những buổi dạ hội, tiệc tùng, những thiết kế lấp lánh này được làm mới để phù hợp hơn trong đời sống thường ngày.

Vì vậy, đừng ngại làm mới bản thân bằng những phụ kiện mang phong cách này.

Phong cách all-black luôn được các tín đồ yêu thích bởi sự tiện lợi và dễ phối. Ảnh: @Iriss99.

All-black

Một trong những phong cách vượt thời gian, luôn trụ hạng bền vững và được làng thời trang đại chúng yêu thích chính là all-black (bộ trang phục toàn màu đen).

Theo Báo cáo xu hướng Xuân/Hè 2023 của Net-a-Porter, đã có hơn 4.000 thiết kế sắc đen xuất hiện trên sàn diễn thời trang, điều này cho thấy màu đen sẽ sánh ngang với ánh bạc để trở thành màu chủ đạo trong năm tới.

Từ những chiếc váy lộng lẫy cho đến những món đồ được thiết kế riêng sang trọng, tối giản, tất cả đều được nâng tầm với màu đen huyền bí.

The Row tôn vinh những chiếc áo măng-tô đơn giản, sang trọng qua bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 của mình. Ảnh: The Row.

Sang trọng, đơn giản

Mặc vest, blazer đã không còn mới, song đối với năm 2023, các thương hiệu hàng đầu vẫn ưu ái đem phong cách này trở lại.

Nhà mốt hàng đầu như Jil Sander, Peter Do, Ferragamo và The Row... tôn vinh phong cách may đo sang trọng đơn giản với đường nét tinh tế, chất liệu vải đẹp và kiểu dáng vượt thời gian trên sàn diễn của mình.

Bên cạnh đó, áo khoác dáng dài cũng có màn chào sân ấn tượng với phom dáng lấy cảm hứng từ trang phục nam giới.

Bạn có thể kết hợp một bộ vest ton sur ton với chiếc áo măng-tô sang trọng, cá tính; hay đơn giản, đời thường hơn cùng áo len và quần ống suông.

Áo sơ mi xuyên thấu nổi bật với sắc cam là điểm nhấn cho tổng thể outfit. Ảnh: WWD.

Xuyên thấu

Sàn diễn xuân-hè 2023 đã chào đón sự trở lại táo bạo của phong cách xuyên thấu.

Từ Prada đến Miu Miu, những chiếc áo, váy đầm dệt kim và cả giày xuyên thấu trở thành tâm điểm chú ý tại đường băng.

Nếu bạn muốn đổi mới phong cách của mình cá tính và độc lạ hơn, hãy thử thêm món đồ này vào tủ đồ của bạn.