Những kiểu đàn ông đẹp mã nhưng độc hại trên phim ảnh

Trong những nhân vật được liệt kê trong danh sách, Barney Stinson của How I Met Your Mother là người có quan điểm sai lầm nhất, đặc biệt là coi thường phụ nữ. Những câu nói như "lý do tuyệt nhất để kiêng tình dục một tháng là khi đối phương 17 tuổi 11 tháng", "cô gái này có nhiều điều tuyệt vời, nhất là bộ ngực của cô ấy"... Tất nhiên, phụ nữ không nên hẹn hò với mẫu người chuyên bình phẩm cơ thể, thiếu tôn trọng đối phương.