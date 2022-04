Những kiểu bikini cho mùa hè này

Họa tiết hoa cổ điển là một trong những xu hướng đồ bơi chính vào năm 2022. Bản in này được ưa chuộng do sự nổi lên của thẩm mỹ Y2K. Nhiều người trẻ hiện thích mặc những trang phục mang đậm nét hoài cổ. Bạn có thể chọn họa tiết hoa trang nhã những năm 1970 hoặc bản in đậm nở rộ thể hiện dấu ấn những năm 1980 và 1990. Ảnh: zafuk, aliex.