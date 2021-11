Những khoảnh khắc tại lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19

Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào mất vì Covid-19 và khoảnh khắc HLV Park Hang-seo đá chai nước bên ngoài sân cỏ là những hình ảnh ấn tượng tuần qua trên Zing.

Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào mất vì Covid-19 và khoảnh khắc HLV Park Hang-seo đá chai nước bên ngoài sân cỏ là những hình ảnh ấn tượng tuần qua trên Zing.





NGƯỜI DÂN TP.HCM THẢ HOA ĐĂNG TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO MẤT VÌ COVID-19

Đêm 19/11, các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... tổ chức thả hoa đăng tưởng nhớ người mất vì Covid-19 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Ảnh: Phạm Ngôn.

KHOẢNH KHẮC TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO QUA ĐỜI VÌ COVID-19

Những đứa trẻ trong gia đình chị Ngọc Hân (ngụ quận 4) đến thả hoa đăng tại cầu Mống. “Ông ngoại 73 tuổi mất vì Covid-19, gia đình dẫn các cháu đến để tưởng nhớ ông cũng như nhiều người không may mắn ra đi vì đại dịch”, chị Hân cho biết. Ảnh: Duy Hiệu.

LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO TỬ VONG VÌ ĐẠI DỊCH COVID-19

Trụ trì Chùa Một Cột Thích Tâm Kiên cho biết: “Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ cầu siêu, thỉnh chuông, tụng kinh nhằm hồi hướng cho những người không may đã mất do dịch Covid-19. Mong họ siêu thoát, về cảnh giới an lành. Tôi cũng cầu mong cho những người còn sống phong điều vũ thuận, cầu cho nhân dân hưởng an bình, cầu cho dịch bệnh sớm tiêu tan”. Ảnh: Nhật Sinh.

NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ CUỘC SỐNG ĐƠN ĐỘC BÊN BỜ SÔNG SÀI GÒN

Từ đầm nước về, ông Nguyễn Văn Lính (còn gọi là Năm Lính, 65 tuổi) tạt vào chòi lấy ít quần áo đến hồ nước cách đấy khoảng 200 m để tắm gội. Đây là một hố đất sâu do nhóm thợ làm công trình đào để lấy đất thịt. Lâu ngày, nước mưa đọng lại, tạo thành vũng lớn, trong vắt. Ảnh: Phạm Ngôn.

NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ CUỘC SỐNG ĐƠN ĐỘC BÊN BỜ SÔNG SÀI GÒN

Khi TP.HCM chưa có dịch Covid-19, đều đặn mỗi ngày, ông Năm Lính đến Thủ Thiêm từ sáng sớm, chiều tối lại về nhà ở Nhơn Trạch. Tổng quãng đường đi, về dài gần 100 km. Trong số những nghề lao động chân tay ở Thủ Thiêm, nhặt phế liệu bán là công việc thường xuyên nhất của ông Năm Lính. Nó chiếm gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày. Ảnh: Phạm Ngôn.

ĐƯỜNG PHAN VĂN KHOẺ, BÃI SẬY NHẾCH NHÁC VÌ DỰ ÁN TREO

Một căn nhà có mặt tiền đường Phan Văn Khỏe bị cắt gọt hơn 2/3 để giao mặt bằng cho dự án. Theo quy định, hộ này phải bàn giao toàn bộ căn nhà. Nhưng vì chưa về nơi ở mới nên chủ hộ vẫn nán lại. Khu dân cư dài 750 m kẹp giữa đường Phan Văn Khỏe - Bãi Sậy từ đoạn giao với đường Phạm Đình Hổ đến kênh Vạn Tượng thuộc diện di dời vẫn dang dở, nhếch nhác sau nhiều năm. Ảnh: Phạm Ngôn.

THÁO DỠ DU THUYỀN BỎ HOANG NHIỀU NĂM Ở HỒ TÂY

Không được sử dụng nhiều năm, một số du thuyền tại hồ Tây (Hà Nội) bị nước tràn vào khoang. Chủ tàu phải thuê nhân công tháo dỡ. Ảnh: Việt Linh.

TUYỂN VIỆT NAM THUA SAUDI ARABIA TIẾC NUỐI TRÊN SÂN MỸ ĐÌNH

Không thể ghi bàn trước Saudi Arabia, tuyển Việt Nam cay đắng nhận trận thua thứ sáu liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park tỏ thái độ bực tức và trút giận vào chai nước trên đường piste. Ảnh: Việt Linh.

CẦU THỦ SAUDI ARABIA CHƠI BÓNG BÚNG TAI Ở SÂN MỸ ĐÌNH

Trước thềm cuộc đối đầu Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, không khí buổi tập của các cầu thủ Saudi Arabia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vui vẻ, thoải mái. Trước khi vào bài tập chính thức, họ có màn khởi động bằng trò chơi bóng ma. Người thua sẽ bị búng tai. Ảnh: Việt Linh.

HẸN HÒ ĐI TÀU ĐIỆN CÁT LINH NGÀY CUỐI TUẦN

Nhân dịp cuối tuần, nhiều người rủ nhau trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Ghế ngồi đều kín chỗ dù lượng người đi tàu vắng hơn so với 3 ngày đầu hoạt động. Chị Linh (ở quận Thanh Xuân) luôn giữ con ở gần mình để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thế Bằng.