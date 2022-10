Những khoảnh khắc sôi động tại đêm nhạc 'Bật chất Gen Digi' của MSB

Sâu khấu nóng hơn với màn biểu diễn ấn tượng của chú “vịt vàng” GDucky cùng các vũ công. Á quân Rap Việt mùa 1 đã chiêu đãi khán giả với 3 ca khúc do chính anh sáng tác: Right lane, Meant to be và Breakfast. GDucky mang đến cho đêm nhạc một tinh thần nhiệt huyết, cháy hết mình và vượt qua thử thách để khẳng định bản thân.