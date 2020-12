Những khoảnh khắc quyến rũ trong văn học

The Guardian lựa chọn và tôn vinh những tác giả có thể biến cảnh khô khan trở nên hấp dẫn.

Đó là những cây bút xuất sắc với góc nhìn và khả năng miêu tả độc đáo. Họ hiểu rằng đôi khi không cần đến những cảnh nhạy cảm vẫn có thể làm cho tác phẩm của mình sở hữu khoảnh khắc gợi cảm bậc nhất thế giới văn học.

In the Skin of a Lion của Michael Ondaatje

Patrick Lewis lần đầu tiên gặp nữ diễn viên đài phát thanh Clara Dickens trong phòng thay đồ của cô ấy.

“Khi Clara nói chuyện với anh ta, cô ấy đã nghiêng người sang một bên để gắn chiếc bông tai và nhìn chăm chú vào gương ở sảnh. Ánh mắt họ bắt gặp nhau ở hình ảnh phản chiếu”, Michael Ondaatje viết.

Liệu Patrick có thích cô ấy không?

“Anh ấy bị cô ấy làm cho lóa mắt; cánh tay trắng dài, mái tóc phất phơ nhẹ sau gáy... Tất cả như phát súng chí mạng với Patrick”. Có lẽ câu trả lời sẽ là "có".

Jane Eyre của Charlotte Brontë

Jane gặp Rochester lần đầu lúc anh ta bị ngã ngựa. Khi tiến lại gần để giúp đỡ, cô ấy không thể không nhận ra khuôn mặt đen sạm, nét mặt nghiêm nghị và đôi mày rậm của Rochester.

"Anh ấy đặt một bàn tay nặng nề lên vai tôi và dựa vào tôi với chút căng thẳng rồi khập khiễng lên ngựa".

Sau một chút nhăn nhó, Rochester ra lệnh: "Cứ đưa roi cho tôi". Ngụ ý là vô tình nhưng Brontë vẫn mang lại nhiều giá trị cảm xúc hơn cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này.

Căn phòng của Giovanni - James Baldwin

Tác phẩm Căn phòng của Giovanni (James Baldwin) là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn và đầy bi kịch của hai người đàn ông song tính tại Mỹ vào những năm 1950.

Khi David, nhân vật trong vai người kể chuyện của Baldwin, nhìn thấy Giovanni trong quán bar đông đúc, anh ta thực sự rung động. David mua đồ uống cho đối phương, họ tán tỉnh, lao tới Paris lúc 5h và băng qua sông.

Hai người nắm tay nhau. David nói: “Tôi không biết phải làm gì với bàn tay của mình“, "tốt hơn là không nên làm gì cả”.

Chỉ qua một câu nói, độc giả có thể cảm nhận được quá nhiều cảm xúc và sự nóng bỏng trong tâm hồn của những người trong cuộc.

Hình ảnh trong phim chuyển thể tác phẩm Thời thơ ngây. Ảnh: Theguardian.

The Passion của Jeanette Winterson

Nếu có cuốn sách nào sở hữu nội dung đúng với tiêu đề của nó, đó chính là The Passion của Jeanette Winterson.

Villanelle không thể để người yêu mình nhìn rõ khuôn mặt thực sự, bởi nhiều điều đang bị che giấu phía sau. Thực chất, người yêu của cô ấy chưa hề biết Villanelle là phụ nữ. Thay vào đó, Villanelle nghiêng người về phía trước và bắt đầu hôn cổ cô ấy.

"Cô ấy vùi đầu tôi vào tóc mình và dường như tôi trở thành một phần của cô ấy". Không có quá nhiều từ ngữ miêu tả cảnh nóng nhưng The Passion lại thể hiện được sự đam mê, cuồng nhiệt của nhân vật chính.

A Month in the Country của JL Carr

Cả tháng nay, Tom Birkin ngày càng trở nên thân thiết với Alice Keach, vợ của cha sứ địa phương. Cuối cùng, Alice cũng đến thăm Tom ở trên gác xép của anh ta.

"Mặc dù cả hai chúng tôi đều nhìn ra đồng cỏ, cô ấy không dễ dàng rút lui trong tình huống này". Anh ấy thậm chí không hôn Alice, họ chỉ ngồi sát lại với nhau.

“Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi khó thở. Cô ấy dựa vào tôi chờ đợi. Và tôi đã không làm gì, không nói gì cả”, Tom nói.

Không có cảnh nóng nào ở đây hết, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó vẫn là khoảnh khắc cao trào của cuốn sách.

Thời thơ ngây của Edith Wharton

Từ những chương mở đầu của kiệt tác The Age of Innocence (Thời thơ ngây), độc giả có thể thấy rõ ràng mặc dù Newland Archer đã đính hôn với May Welland, nhưng anh ta vẫn phát cuồng vì nữ bá tước Olenska.

Có một khoảnh khắc đặc biệt, đó là khi Archer ngồi bên Olenska trong một bữa tiệc. May bước vào phòng, vì vậy Olenska gợi ý rằng Archer có thể nhanh chóng đến chỗ cô ấy.

Archer trả lời rằng cô ấy đã bị bao quanh bởi những người khác và nữ bá tước trả lời với tông giọng trầm: “Vậy thì hãy ở lại với tôi lâu hơn một chút".

Cùng câu nói đó, Olenska chạm nhẹ chiếc quạt vào đầu gối Archer. Đó là một cái chạm nhẹ nhất có thể nhưng nó lại khiến anh ta xúc động đến không thể nói nên lời.