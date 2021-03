Những khoảnh khắc điện ảnh thiếu trọn vẹn vì kỹ xảo vụng về

Con chim hoét trong The Hobbit (2012): The Hobbit khép lại bằng cảnh con chim hoét bay qua núi Cô Đơn, giúp người xem bao quát khung cảnh hoang tàn do rồng Smaug gây ra. Nó dừng lại ở Erebor và đập cái vỏ ốc mà nó cắp theo vào vách đá. Chú chim sinh ra bằng công nghệ CGI trong cảnh phim thiếu đi vẻ ngoài mềm mại cũng như sự uyển chuyển trong cử động. Thực tế, toàn bộ động vật, bao gồm cả rồng Smaug, xuất hiện trong The Hobbit đều thiếu độ sinh động nhất định. Ảnh: New Line Cinema.