Những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc trong 'One Piece'

Gol D. Roger là một huyền thoại, ông được mệnh danh là Vua hải tặc và cũng là người từng sở hữu kho báu One Piece. Thực tế, ngay cả việc hải quân “bắt” được Gol D. Roger cũng là do ông biết mình mắc bệnh nan y nên chủ động đầu thú. Roger bị Chính phủ Thế giới xử tử công khai như một cách để răn đe. Nhưng thái độ bình thản, vô tư của ông đã mang đến sự xúc động mạnh mẽ. Đặc biệt, thông tin bí mật về kho báu One Piece do Roger tiết lộ ngay trước lúc chết chính là ngòi nổ để mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Ảnh: Anime.