Những khoảnh khắc đáng nhớ trong tuần lễ thời trang 2022

Vẻ đẹp táo bạo của Doja Cat tại Tuần lễ thời trang Paris được tạp chí Time đánh giá là vẻ ngoài kỳ lạ. Giọng ca nhạc pop luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt trong tháng thời trang năm nay, Doja Cat khiến công chúng bất ngờ khi lần lượt mang đến những kiểu trang điểm khác lạ. Tại Tuần lễ thời trang New York, cô tô son môi đen và đội tóc giả đen trắng. Đến Tuần lễ thời trang Paris, giọng ca Say So được bao phủ hoàn toàn trong lớp sơn dát vàng khi tham dự show Xuân Hè 2023 của A.W.A.K.E Mode. Ảnh: Pop Base, Prade.