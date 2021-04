Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Apple

Do mâu thuẫn với Sculley, Steve Jobs rời Apple vào năm 1985 để thành lập hãng máy tính NeXT. Cuối năm 1996, NeXT được Apple mua lại với giá 400 triệu USD . Steve Jobs trở về Táo khuyết với vai trò cố vấn, báo cáo tình hình cho CEO lúc ấy là Gil Amelio. Ảnh: AP.