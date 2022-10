Những khoảnh khắc đáng nhớ tại tiệc tri ân 'Vì bạn xứng đáng'

Đêm tiệc tri ân đầy cảm xúc “The Happy Starry Night: Vì bạn xứng đáng” tối 30/9 đã để lại nhiều dư âm trong lòng khách hàng, đối tác của Vạn Xuân Group.

Trong không gian sang trọng và đầy tính nghệ thuật, “The Happy Starry Night” - đêm tiệc lấy cảm hứng từ kiệt tác “The starry night” của danh họa Vincent Van Gogh - đã diễn ra trong sự háo hức của hơn 1.000 khách tham dự và đối tác. Mỗi vị khách đã thực sự trở thành những vì tinh tú tỏa sáng trong suốt sự kiện.

Đêm tiệc giàu cảm xúc

“The Happy Starry Night: Vì bạn xứng đáng” có nội dung phong phú, gồm các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình thiện nguyện ấm áp, phần rút thăm trúng thưởng bùng nổ. Đêm tiệc một lần nữa khẳng định giá trị của những chủ nhân xứng tầm, cư dân tương lai của Happy One Central - khu căn hộ nổi bật ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Đêm tiệc tri ân “The Happy Starry Night: Vì bạn xứng đáng” diễn ra trong không gian đầy tính nghệ thuật.

Không chỉ vậy, cảm xúc của đêm tiệc còn được đẩy lên đến cao trào qua phần trình diễn của những khách mời đặc biệt là diva Hồng Nhung và diva Mỹ Linh. Hai diva đã mang đến những ca khúc vượt thời gian cùng phần song ca ăn ý.

Màn song ca bùng nổ của diva Hồng Nhung và Mỹ Linh tại đêm tiệc.

Nỗ lực làm hài lòng khách hàng của Vạn Xuân Group

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - cho biết với tinh thần luôn nỗ lực kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng, Vạn Xuân Group không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản cao cấp, chất lượng mà còn đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng.

“Đêm tiệc tri ân ‘The Happy Starry Night: Vì bạn xứng đáng’ chính là sự tôn vinh cao nhất dành cho các khách hàng Happy One Central, là sự ghi nhận quá trình hợp tác của các đối tác và chắc chắn không thể thiếu nỗ lực của chính Vạn Xuân Group trong hành trình này”, ông Hoạt khẳng định.

Ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - phát biểu tri ân hơn 1.000 khách hàng và đối tác tại sự kiện.

Cũng trong đêm tiệc, Vạn Xuân Group bày tỏ sự tri ân tới các đối tác chiến lược đã đồng hành trong hành trình phát triển dự án Happy One Central, gồm: Tổng thầu xây dựng Central; Ngân hàng MB; đơn vị tư vấn thiết kế Ong&Ong; đơn vị tư vấn cảnh quan LJ-Asia; đơn vị tư vấn giám sát Artelia; đơn vị phân phối Cen Saigon, Viva Homes, QS Land, Aplus…

Bên cạnh đó, nhằm tri ân các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Happy One Central như nơi an cư lý tưởng và một sản phẩm đầu tư an tâm, Vạn Xuân Group đã tổ chức hoạt động rút thăm tìm ra những chủ nhân của các giải thưởng giá trị. Trong đó, nổi bật phải kể đến bộ đôi giải thưởng xe ôtô Mazda CX-5 dành cho khách hàng và Mazda3 dành cho chuyên viên tư vấn.

Chương trình mang đến nhiều giải thưởng hấp dẫn có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng , trong đó chiếc ôtô Mazda CX5 đã tìm được chủ nhân may mắn.

Qua những dư âm để lại, sự kiện tri ân khách hàng dự án Happy One Central tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình kiến tạo những giá trị của Vạn Xuân Group.

Không chỉ góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, Vạn Xuân Group còn thường xuyên đồng hành thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Với hơn 5.000 sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ trung - cao cấp đã được giới thiệu ra thị trường, Vạn Xuân Group không chỉ góp phần vào sự phát triển chung của xã hội mà còn thường xuyên đồng hành thực hiện các hoạt động vì cộng đồng: Phòng chống dịch Covid-19, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng tiếp sức đến trường... Đây sẽ là động lực và nền tảng quan trọng để Vạn Xuân Group khởi động những dự án mới trong thời gian tới.