Những khoản đầu tư của vợ chồng Ivanka Trump

Trong khi Jared Kushner kiếm tiền chủ yếu từ việc đầu tư bất động sản, Ivanka Trump ngày càng giàu thêm nhờ viết sách, kinh doanh thời trang và có cổ phần trong tập đoàn nhà Trump.

Ivanka Trump và Jared Kushner - con gái và con rể của cựu Tổng thống Donald Trump; cặp vợ chồng quyền lực ở Manhattan; cựu cố vấn Nhà Trắng; cư dân Florida - được biết đến là những người cực kỳ giàu có, theo The Washington Post.

Với cổ phần ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm bất động sản, thời trang, chứng khoán, xuất bản và truyền hình, họ có tổng giá trị ròng khoảng 800 triệu USD , Celebrity Net Worth thống kê.

Theo The List, đây là cách Ivanka và Jared kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Vợ chồng Ivanka Trump - Jared Kushner mới mua khu đất trị giá hơn 30 triệu USD ở "đảo tỷ phú" Indian Creek (bang Florida) để xây nhà ở. Ảnh: The Washington Post.

Jared Kushner

Ví dụ điển hình về cách con rể ông Trump kiếm tiền là thành lập Cadre - công ty môi giới bất động sản trực tuyến - cùng anh trai Joshua Kushner vào năm 2014. “Cadre sẽ biến chúng tôi thành tỷ phú”, Jared tuyên bố vào thời điểm đó, theo The Guardian.

Quả thật, công ty này đã giúp anh em nhà Kushner thu về 90 triệu USD từ các nguồn ở nước ngoài.

Trong thời gian làm việc ở Nhà Trắng, Jared rời hội đồng quản trị của Cadre nhưng vẫn giữ cổ phần tại đây. Giờ khi không còn vướng bận ở Washington D.C., anh được cho sẽ trở lại với công việc điều hành Cadre.

Bên cạnh Cadre, Jared Kushner cũng kiếm tiền từ nhiều công ty bất động sản khác. Năm 2019, Jared bỏ túi 1- 5 triệu USD từ Bergel 715 Associates - công ty anh đồng sở hữu vào thời điểm đó, theo The Guardian.

The New York Times đưa tin Jared và vợ, Ivanka Trump, còn đầu tư bất động sản trong khoảng 204 triệu- 783 triệu USD vào năm 2019.

Ngoài ra, phần lớn thu nhập Jared Kushner có được là thông qua doanh nghiệp bất động sản của gia đình anh - Kushner Companies. Trong khi bận rộn suốt những năm làm cố vấn ở Nhà Trắng và gác lại vị trí tại công ty, con rể ông Trump được cho là vẫn giàu có hơn nhờ đó.

Jared Kushner kiếm tiền chủ yếu từ việc đầu tư bất động sản. Ảnh: Vanity Fair.

Theo Curbed, việc có nhà ở tại thành phố New York không hề là điều dễ dàng vì giá cả quá đắt đỏ. Jared cùng gia đình anh sở hữu một số tòa nhà khắp New York và thu về bộn tiền từ đó. The Guardian đưa tin chỉ riêng tòa nhà Puck ở khu SoHo của Manhattan đã mang lại khoảng 6 triệu USD vào năm 2018 cho Jared từ tất cả khách thuê.

Trong khi Jared Kushner và vợ Ivanka Trump gắn bó với Manhattan nhiều hơn bất kỳ quận nào khác ở thành phố New York, họ vẫn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở 4 quận còn lại, gồm Queens, Brooklyn, Staten Island và Bronx.

Tại Brooklyn, Jared và Kushner Companies mua nhà kho cũ và biến nó thành khu căn hộ sang trọng, theo The Guardian. Năm 2018, tòa nhà này mang về cho Jared 350.000 USD - con số khá nhỏ so với các dự án liên doanh khác của Kushner Companies, nhưng cũng rất đáng kể.

Ngoài ra, Fortune đưa tin việc sở hữu đế chế bất động sản rộng lớn ở miền Đông nước Mỹ đã mang lại cho Jared và gia đình anh rất nhiều tiền. Năm 2020, Westminster Management - công ty thuộc Kushner Companies - đã mang về cho Jared 1,8 triệu USD .

Khoản lợi nhuận này nghe có vẻ khá đáng kể, nhưng Ivanka và Jared thực sự thua lỗ vào năm 2020. Thu nhập của cặp vợ chồng giảm từ 156 triệu USD năm 2019 xuống còn 120 triệu USD năm 2020.

Ivanka Trump

Tháng 5/2017, Ivanka Trump ra mắt cuốn hồi ký Women Who Work: Rewriting the Tools for Success. Theo Forbes, Ivanka được nhà xuất bản trả trước 787.500 USD , song chỉ bỏ túi khoảng 425.000 USD .

Ái nữ nhà Trump quyết định quyên góp phần còn lại cho quỹ từ thiện sau khi cha cô chiến thắng trong cuộc chạy đua Nhà Trắng năm 2016, The Washington Post đưa tin.

Gia đình Trump vốn được biết đến ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản và khách sạn. Theo Bustle, ông Donald Trump sở hữu kiêm điều hành 11 khách sạn sang trọng ở Mỹ và một số tại nước khác như Canada, Ireland, Scotland.

Ông Trump chia sẻ lợi nhuận khá công bằng cho các con từ đó. Theo The New York Times, Ivanka bỏ túi 3,95 triệu USD từ khách sạn ở thủ đô Washington D.C. vào các năm 2017-2019, tức khoảng thời gian cô làm cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Dù rời bỏ vai trò tại Trump Organization trong thời gian đó, con gái cả nhà Trump không hoàn toàn thoái vốn khỏi công việc kinh doanh của gia đình. Nhờ đó, cô kiếm được thêm ít nhất khoảng 12 triệu USD .

Dù có gia đình giàu có hậu thuẫn, không thể phủ nhận Ivanka Trump từng kiếm được khá nhiều từ công việc kinh doanh của riêng mình. Ảnh: Getty.

Rất lâu trước khi làm việc về chính sách tại Nhà Trắng, trở thành doanh nhân hay kết hôn với triệu phú, Ivanka đã gia nhập làng thời trang với tư cách người mẫu cho Elite Model Management Corp., theo Vanity Fair.

Tạp chí này cho hay nhờ mối quan hệ của ông Donald Trump, Ivanka được công ty ký hợp đồng và có cái nhìn sâu sắc về thế giới thời trang, người mẫu từ những năm 1990.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Ivanka bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Năm 2007, cô ra mắt bộ sưu tập trang sức riêng, theo The New York Times. Sau đó, năm 2011, Ivanka giới thiệu thương hiệu thời trang của mình, theo InStyle.

Năm 2016, The New York Times tiết lộ rằng dòng giày dép, túi xách và phụ kiện của Ivanka đã mang về 75 triệu USD . Bên cạnh đó, con gái ông Trump được cho là đã nhận được 5 triệu USD từ các dự án thời trang của mình trong năm 2017.

Ivanka đã đóng cửa thương hiệu thời trang của mình vào năm 2018, nhưng cô có thể phục hồi nó bất cứ lúc nào.

Khi theo cha là ông Donald Trump chuyển vào Nhà Trắng làm việc vào năm 2017, Ivanka Trump và chồng Jared Kushner không nhận được lương từ vị trí cố vấn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không kiếm tiền bằng những cách khác trong những năm tháng ở thủ đô Washington D.C.

Con gái cả nhà Trump kiếm được kha khá tiền mà chẳng phải làm gì cả, theo The Washington Post. Cụ thể, Ivanka đã nhận được khoản trợ cấp thôi việc trị giá hơn 2 triệu USD từ Trump Organization để làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng.

Sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế của ông Donald Trump - The Apprentice, Ivanka cuối cùng trở thành thành viên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) và bắt đầu nhận tiền trợ cấp từ lĩnh vực truyền hình, theo Fortune. Thu nhập chính xác của cô từ đây chưa bao giờ được tiết lộ.

Sau khi không còn là đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng, Ivanka Trump có thể sẽ trở lại Trump Organization, kinh doanh thời trang hoặc tham gia chương trình thực tế. Và trong những tuyên bố gần đây, con gái cả của Trump cũng tỏ ra quan tâm đến chính trị, theo The Guardian.

Bất kể Ivanka có làm gì, cô vẫn có nhiều cơ hội để nâng cao tổng giá trị tài sản của mình và chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn hàng triệu người Mỹ đang thất nghiệp vì đại dịch.