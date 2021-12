Những kho nhạc quốc tế bản quyền có mặt trên Zing MP3

The Beggars Group: Đầu năm nay, Zing MP3 trở thành đối tác phân phối các bản ghi có bản quyền của The Beggars Group. Theo đó, fan hâm mộ của Adele có thể thưởng thức miễn phí những sản phẩm âm nhạc của “họa mi nước Anh” trên nền tảng nhạc số này. Bên cạnh giọng ca Rolling in the deep, kho nhạc The Beggars Group còn có các tên tuổi như Radiohead, M.I.A, Bon Iver...