Những hung thần của showbiz Trung - Hàn

Kim Yong Ho, Trác Vỹ, Vương Tư Thông hay Thôi Vĩnh Nguyên đã và đang khiến hai nền giải trí Trung - Hàn dậy sóng vì những tiết lộ gây chấn động.

Giới giải trí vốn có môi trường đặc biệt phức tạp ẩn sau sự hào nhoáng. Không ít người hoạt động trong ngành khẳng định nhiều nghệ sĩ tự xây dựng cho mình hình ảnh tốt đẹp, đời tư sạch sẽ để đáp ứng mong đợi của khán giả, nhưng nhân cách thực lại khác xa.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của "nhân tố nằm vùng cá biệt" với những màn vạch trần mảng tối, tiết lộ chuyện thầm kín và bí mật hậu trường trong giới nghệ sĩ luôn khiến showbiz chấn động.

Trong tuần tháng 6, kênh YouTube Viện Garo Sero gây xôn xao dư luận Hàn Quốc khi công bố hàng loạt tin tức đời tư kín đáo của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jun Ji Hyun, Choi Ji Won, Han Ye Seul.

Phóng viên Kim Yong Ho

Theo Insight, Viện Garo Sero là một những kênh tin tức có ảnh hưởng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tính đến nay, kênh này đã có hơn 673.000 người đăng ký, thu hút trung bình hơn 300.000 lượt xem vào mỗi buổi trực tiếp.

Kênh YouTube này do luật sư Kang Yong Seok cùng hai cựu phóng viên có thâm niên trong ngành giải trí Hàn Quốc là Kim Se Ui và Kim Yong Ho thành lập vào năm 2018. Nội dung hướng đến của họ là chuyên công bố những tin tức giật gân trong giới chính trị - giải trí. Kim Yong Ho chủ yếu cung cấp thông tin từ showbiz.

Kim Yong Ho (phải) công bố bí mật đời tư của nhiều nghệ sĩ nữ. Ảnh: Insight.

Gần đây, Viện Garo Sero gây chú ý khi công khai loạt bí mật đời tư khiến nhiều minh tinh hàng đầu xứ kim chi lao đao.

Mỹ nhân "mở bát" thị phi là Han Ye Seul. Tháng 5 vừa qua, cô công khai hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi Ryu Sung Jae. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô gặp sóng gió, trở thành chủ đề tài bàn tán khi phóng viên Kim Yong Ho tiết lộ quá khứ Ryu Sung Jae từng làm trai bao, qua lại và lừa tiền nhiều phụ nữ.

Thông tin lập tức được Dispatch xác nhận là sự thật. "Han Ye Seul có thể thoải mái hẹn hò, nhưng cả hai không thể thoát khỏi những nạn nhân từng bị Ryu Sung Jae lừa lọc", trang tin bình luận và cho biết nắm trong tay nhiều chứng cứ.

Sau đó, cô vướng phải loạt tin đồn như tát Jennie (BLACKPINK) vì nhọc nhằn tình cảm với Teddy, tranh giành Phó Chủ tịch tập đoàn với Go So Young - bà xã Jang Dong Gun, sử dụng ma túy tại hộp đêm Burning Sun...

Thị phi khiến mỹ nhân phải trực tiếp lên tiếng làm rõ mọi cáo buộc. Sao nữ khẳng định Viện Garo Sero đang "viết tiểu thuyết hư cấu" về cuộc đời cô. Người đẹp xứ Hàn tuyên bố sẽ kiện kẻ tung tin thất thiệt để bảo vệ danh dự bản thân và bạn trai Ryu Sung Jae.

Đến tối 3/6, phóng viên Kim Yong Ho gây xôn xao dư luận Hàn Quốc với tiết lộ Jun Ji Hyun và chồng Choi Joon Hyuk đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi ly thân từ tháng 12/2020. Nguyên nhân là vị đại gia ngoại tình, muốn nhanh chóng ly hôn ngôi sao Huyền thoại biển xanh để hợp thức quan hệ với người mới.

Ngay lập tức, công ty quản lý và gia đình Jun Ji Hyun có động thái phủ nhận kịch liệt với tin đồn thất thiệt, khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc.

Sau Han Ye Seul, Jun Ji Hyun, Choi Ji Woo là cái tên tiếp theo bị Viện Garo Sero "bóc mẽ". Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 9/6, cựu phóng viên Kim Yong Ho tiết lộ chồng của nữ diễn viên ngoại tình với người phụ nữ khác.

Anh khẳng định nắm trong tay chứng cứ chồng của người đẹp Nấc thang lên thiên đường lái chiếc BMW vợ tặng vào nhà nghỉ vụng trộm. Ngay lập tức, YG Entertainment, công ty quản lý của nữ diễn viên Bản tình ca mùa đông, phủ nhận.

Han Ye Seul là nguồn cơn của vụ ồn ào. Ảnh: SBS.

Bất chấp động thái bác bỏ và chỉ trích từ các nữ nghệ sĩ, Viện Garo Sero tuyên bố sẽ tiếp tục phanh phui bí mật của nhiều người đẹp.

Trong đó, những mỹ nhân liên quan đến Han Ye Seul như Choi Ji Woo, Go So Young, Han Ga In và Cha Ye Ryung đều sẽ bị bóc trần.

Theo Chosun Ilbo, Viện Garo Sero đang gây sóng gió cho showbiz xứ kim chi. "Họ đang dần trở thành hung thần của nghệ sĩ Hàn Quốc", trang tin bình luận.

Tờ My Daily cho biết trong một môi trường khắt khe như Kpop, nơi các ngôi sao phải tuân theo nhiều nguyên tắc, đòi hỏi hình ảnh và đời tư sạch sẽ. Những tin tức đời tư chưa bàn đến tính thực hư của Viện Garo Sero ít nhiều tác động đến danh tiếng và sự nghiệp của người nổi tiếng.

Nỗi khiếp sợ mang tên Trác Vỹ

Với những ai thường xuyên theo dõi tin tức Cbiz ít nhất một lần từng nghe đến cái tên Phong Hành, một trang tin nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên tiết lộ bí mật thầm kín trong ngành giải trí, đặc biệt là bê bối của nghệ sĩ.

Theo Toutiao, tại showbiz Hoa ngữ, Trác Vỹ và tờ Phong Hành từng là nỗi khiếp sợ của các nghệ sĩ. Đơn vị truyền thông này một thời nắm trong tay quyền "sinh sát" sự nghiệp của người nổi tiếng.

Đơn vị truyền thông do cây bút Trác Vỹ đứng đầu chuyên săn lùng, đeo bám người nổi tiếng trong các cuộc hẹn hò bí mật, kể cả những mối quan hệ sai trái không muốn ai biết đến.

Họ bắt đầu hoạt động từ năm 2003 với số lượng nhân viên ít ỏi, gồm 7 tay săn ảnh và dần phát triển thành "Tập đoàn paparazzi hàng đầu" của ngành báo chí đất nước tỷ dân.

Tờ Phong Hành do Trác Vỹ đứng sau từng là nỗi ám ảnh của nghệ sĩ Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

"Tôi tiết lộ nhiều chuyện riêng trong giới showbiz. Rocker Uông Phong là người duy nhất khởi kiện, nhưng tôi là người thắng kiện", Trác Vỹ tự tin khẳng định tính xác thực tin tức ông công bố.

Truyền thống khiến Phong Hành nổi tiếng là lật tẩy không ít vụ bê bối tình ái gây sốc, đẩy nhiều nghệ sĩ rơi vào cảnh lận đận sự nghiệp, danh tiếng lao dốc không phanh.

Trong lịch sử của mình, Phong Hành từng gây chấn động như tung loạt ảnh ngoại tình của Lý Tiểu Lộ với PG One, đạo diễn Trần Tư Thành ngoại tình với 6 cô gái trẻ, Lưu Khải Uy "đọc kịch bản đêm" tại khách sạn với bạn diễn Vương Âu, Ảnh hậu Bạch Bách Hà vụng trộm với chàng trai kém tuổi, Văn Chương ngoại tình với Diêu Địch trên phim trường, Đổng Khiết lén lút có quan hệ tình cảm với Vương Đại Trị...

Tuy không ít lần giúp giới giải trí thanh lọc những ngôi sao có nhân cách tồi, Trác Vỹ cũng nhiều lần khiến công chúng thất vọng với kiểu đưa tin "nửa mùa", mang tính suy diễn nhiều hơn là sự thật. "Nếu còn nói linh tinh tôi sẽ 'khóa mồm' ông lại đấy", Lộc Hàm bức xúc khi bị đưa tin đã kết hôn và có con.

Hai năm trở lại đây, Trác Vỹ hạn chế xuất hiện trước truyền thông và đào sâu đời tư nghệ sĩ.

Thiếu gia Vương Tư Thông, Thôi Vĩnh Nguyên

Là con trai của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc - Vương Kiện Lâm, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Vương Tư Thông có tầm ảnh hưởng không thua kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Mối quan hệ sâu rộng giúp anh nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng và tùy hứng vạch trần.

Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt... đều từng là "nạn nhân" bị Vương Tử Thông công khai mỉa mai kém tài. Năm 2020, anh khiến dư luận Trung Quốc xôn xao khi tiết lộ về sự tồn tại của lò đào tạo săn chồng đại gia trong showbiz.

Phạm Băng Băng bị điều tra thuế sau lời tố cáo của Thôi Vĩnh Nguyên. Ảnh: Sina.

Thiếu gia Vạn Đạt không kiêng dè, chỉ đích danh vợ của Phan Vỹ Bá và Quách Phú Thành có xuất thân từ đường dây kiếm chồng giàu của bà trùm xứ Đài - Amy. Vụ việc khiến gia đình của hai nam nghệ sĩ bị đàm tiếu một thời gian dài.

Thôi Vĩnh Nguyên là nhân vật được nhắc kèm với Phạm Băng Băng. Ông là người đã hạ bệ "nữ hoàng thảm đỏ", khiến sao nữ mất trắng sự nghiệp lẫn danh tiếng khi tố cáo cô dùng hợp đồng âm dương.

Bên cạnh đó, nam MC còn cho biết ông nắm trong tay những thông tin tối mật đầy bê bối của giới giải trí. Ông hài hước nói rằng toàn bộ hồ sơ với hơn 3.000 trang giấy A4, nhiều file ghi âm và clip được đặt ở một ngăn kéo. Tiết lộ của ông khiến giới nghệ sĩ bất an thời gian dài.

"Tôi đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại đe dọa câm miệng lẫn đòi mạng. Cái giới này đáng sợ thế đấy. Muốn lật đổ một người giá phải trả cũng rất đắt", ông chia sẻ với China Times.

MC Thôi Vĩnh Nguyên sinh năm 1963 tại Thiên Tân. Ông là MC có tiếng tại Trung Quốc. Năm 2018, Thôi Vĩnh Nguyên còn lọt vào top 30 người nổi tiếng làm từ thiện nhiều nhất Trung Quốc. Sau khi phanh phui bê bối của Phạm Băng Băng, ông biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ.