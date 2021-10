Những học sinh đầu tiên của TP.HCM trở lại trường

6h15, những học sinh trường THCS - THPT Thạnh An ở ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) cập bến đò xã đảo Thạnh An. Nằm ở một đảo nhỏ biệt lập với xã Thạnh An, sáng sớm, các em phải qua đò để đi học, ở lại trường đến chiều mới về vì mỗi ngày chỉ có hai chuyến đò.