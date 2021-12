Những hoạt động thường ngày giúp trẻ hạnh phúc

1. Hoạt động ngoài trời: Các nghiên cứu cho thấy mùi hương thiên nhiên, ví dụ mùi cỏ, hoa oải hương, có thể thúc đẩy tâm trạng của trẻ. Vì thế, cha mẹ nên khuyến khích con đọc sách, làm bài tập và vui chơi ngoài trời nhiều hơn. Các hoạt động ngoài trời cũng giúp trẻ cải thiện kỹ năng xã hội. Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Journal of Science and Medicine in Sport cho thấy trẻ vui chơi ngoài trời nhiều giúp tăng các kỹ năng xã hội như đồng cảm, gắn kết và tự chủ. Một nghiên cứu khác cũng cho hay những đứa trẻ có kỹ năng xã hội tốt sẽ học tập tốt hơn, ít mắc béo phì. Ảnh: Curious World.