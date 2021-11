Những hoạt động ngoại giao đầu tiên của Thủ tướng tại Pháp

Sau khi dự lễ đón chính thức tại Điện Invalides, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp và hội đàm với Thủ tướng Pháp.

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Orly ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris (Pháp) lúc 13h15 ngày 3/11 theo giờ địa phương, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ, được đặt trong công viên Montreau ở thành phố Montreuil.

Tiếp đó, tại Điện Invalides, Bộ trưởng Chuyển đổi và Hành chính Công Pháp Amelie de Montchallin chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp Việt Nam thăm chính thức Pháp.

Hình ảnh Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Điện Invalides (thủ đô Paris, Pháp). Ảnh: TTXVN.

Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher. Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thượng viện và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vaccine cùng trang thiết bị y tế cho Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch Gerard Larcher cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát nghiêm trọng năm 2020.

Ông chia sẻ sự ngưỡng mộ về việc Việt Nam đã rất thành công trong việc cải cách kinh tế, duy trì tốc độ phát triển nhanh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Gerard Larcher khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định Thượng viện Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp, trong đó có quá trình thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Sau khi hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ông Jean Castex cùng chứng kiến lế ký kết các văn bản hợp tác và thỏa thuận về kinh tế giữa hai nước.

Ông mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương lần thứ XII tại Hà Nội vào năm 2022 với sự tham gia đông đảo của các địa phương Việt Nam và Pháp cũng như sự có mặt của lãnh đạo cấp cao Pháp.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển năng lực y tế cho Việt Nam, hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý văn hóa và hỗ trợ Việt Nam trong việc trùng tu các di sản văn hóa Pháp - Việt như cầu Long Biên hay các kiến trúc mang dấu ấn Pháp tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về một số tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông và nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU. Ông chia sẻ sẵn sàng xem xét thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cánh báo “thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam.

Hiện, Pháp là bạn hàng lớn thứ tư và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam. Đồng thời, Pháp cũng là nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong EU. Nhiều tập đoàn lớn của Pháp mong muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ cao.