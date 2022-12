Những hoạt động gắn kết gia đình trong năm mới

Năm 2022 chỉ còn kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi. Bạn đã dành thời gian để tổng kết lại mọi khía cạnh cuộc sống sau 12 tháng qua chưa?

Bên cạnh sự nghiệp và tài chính, hãy nghiêm túc nhìn nhận cách mình chăm lo, gần gũi gia đình. Bởi đây sẽ luôn là “hầm trú ẩn”, giúp bạn hồi phục năng lượng để tiếp tục sống và làm việc.

Trong năm mới 2023, hãy cố gắng ở bên bố mẹ, anh chị em nhiều hơn nữa. Bạn có thể cân nhắc một số gợi ý sau để giúp cả nhà thêm gắn kết, theo Expatliving.

Là người trưởng thành, chắc chắn bạn sẽ quay cuồng với công việc mỗi ngày. Thậm chí, những cuộc họp đôi khi còn rơi vào cuối tuần, khiến bạn khó có thời gian riêng tư.

Tuy nhiên, vào năm tới, hãy cố gắng cân đối lịch công tác. Dù bận rộn thế nào, mỗi người vẫn nên ưu tiên thứ 7 hoặc chủ nhật cho gia đình. Duy trì lịch họp mặt như thế này sẽ giúp bạn và cả nhà có trách nhiệm hơn với việc quây quần.

Nhà tâm lý học lâm sàng cao cấp Elaine Yeo tin rằng mọi người cần ít nhất một buổi tối cùng ăn uống, trò chuyện. Ngoài ra, vài hoạt động như đánh cờ, tản bộ hoặc mua sắm cũng được khuyến khích nhằm kéo bạn và bố mẹ, anh chị em lại gần nhau hơn.

“Khi ở bên gia đình, bạn nên để điện thoại ở chế độ im lặng và hạn chế sử dụng. Thói quen lành mạnh này thực sự hiệu quả trong việc xây dựng không khí ấm cúng, cũng như hạn chế sự phân tâm”, Yeo khẳng định.

Theo tiến sĩ Yeo, một kỷ niệm mới mẻ là chất kết dính thú vị dành cho gia đình. Chẳng hạn, cả nhà có thể cùng khám phá địa điểm du lịch mới, thực hiện các hoạt động thiết kế thủ công hoặc cùng thưởng thức kiểu ẩm thực khác biệt nào đó.

“Những loại trải nghiệm này giúp cải thiện mối quan hệ gia đình khá rõ rệt. Đồng thời, chúng cho bạn cơ hội nhìn thấy khía cạnh khác trong tính cách, sở thích của người thân. Cơ hội này thường không dễ có trong sinh hoạt ngày thường”, Yeo cho hay.

Trong khi đó, nhà trị liệu gia đình Lilian Loo tin rằng kỷ niệm tích cực có thể tạo ra qua những dịp nấu ăn chung. Rủ rê cả nhà tham gia, phân công theo năng lực và nguyện vọng là cách để bạn sẻ chia cùng mọi người.

Cuối cùng, bữa ăn với nhiều món mới, ngon miệng cùng gia đình sẽ luôn là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của bạn.

Nhà tâm lý học lâm sàng cao cấp Lohsnah Jeevanansdam tin rằng cùng học hỏi, phát triển là trải nghiệm gắn kết gia đình tích cực. Hoạt động này cũng là một cách giúp bạn và mọi người quản lý sức khỏe tinh thần.

Vì vậy, cả nhà có thể cùng học cách chơi môn thể thao mới mẻ như tennis, bắn cung, hoặc các kỹ năng như cắm hoa, quản lý vườn tược… Dù là hoạt động gì đi nữa, chỉ cần thực sự nghiêm túc và nỗ lực, bạn và gia đình sẽ tạo nên khoảng thời gian gắn kết tuyệt vời.

Trong một mối quan hệ gia đình, đã bao giờ bạn cảm thấy mình không được yêu thương, hoặc nghe bố mẹ than phiền rằng bạn không đủ quan tâm đến họ dù thực tế bạn vẫn cố gắng bày tỏ?

Nếu đã từng trải qua tình huống trên, rất có thể bạn và mọi người đang nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau.

Việc tìm hiểu các loại ngôn ngữ tình yêu không chỉ giúp bạn hiểu đối phương muốn gì, mà còn là công cụ để bạn nhìn vào mong muốn của bản thân trên phương diện tình cảm.

Theo tiến sĩ tâm lý Gary Chapman, có 5 ngôn ngữ tình yêu thường gặp gồm:

Điều đáng nói là xác suất để những người trong cùng gia đình có cùng 100% ngôn ngữ tình yêu là rất hiếm và hầu như không có. Do đó, việc học nói ngôn ngữ của nhau và luân phiên thay đổi sẽ giúp cả nhà luôn cảm thấy yêu và được yêu.

Chẳng hạn, nếu mẹ thích những lời yêu thương, bạn nên thường xuyên bày tỏ tình cảm bằng cách khen ngợi món ăn, hoặc chiếc váy mẹ mặc. Nhờ vậy, mối quan hệ sẽ thực sự được cải thiện đáng kể, giúp mọi người gần nhau hơn trong năm mới 2023.

