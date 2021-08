Những họa tiết quần áo nổi bật năm nay

Vẫn là các bản in quen thuộc nhưng chúng được biến tấu để phù hợp với xu hướng hoài cổ đang quay trở lại.

Checkerboard (họa tiết bàn cờ)

Đây có thể không phải là một kiểu in mới, đã được các thương hiệu áp dụng vào quần áo trong thời gian dài. Tuy nhiên, nó đang chiếm lĩnh thị trường thời trang khi xu hướng mặc hoài cổ trở lại và nổi lên qua loạt phim nổi tiếng The Queen's Gambit, theo Whowhatwear. Tương tự gingham (kẻ caro), họa tiết này cũng không có dấu hiệu lỗi thời, cho thấy nét cổ điển, gợi về những năm 1960 và 1970. Các thương hiệu như Paloma Wool, Sandy Liang và Holiday the Label đã biến bản in này sinh động hơn bằng bảng màu sắc tươi mới, thiết kế ô cong vênh tạo ảo giác. Nếu muốn mặc họa tiết này, bạn chỉ cần áp dụng theo nguyên tắc tiết chế phụ kiện. Ví dụ, bạn chỉ nên đeo túi xách, giày dép màu trơn, đồng điệu với màu quần áo để tránh làm vẻ ngoài trông rối mắt. Ảnh: TaeYeon, quynhanhshyn_, Naomi, Christopher John Rogers.

Họa tiết ảo giác

Năm 2020, các tín đồ thời trang hưởng ứng nhiệt tình xu hướng tie-dye. Đến năm nay, các hình in ảo giác, đặc biệt là vân cẩm thạch và vòng xoáy là sự thay thế hoàn hảo. Theo L'Officiel, những hình ảo giác này gợi cảm giác của những năm 1970. Với nhiều màu sắc nổi bật, bộ đồ hay chiếc váy ôm sát cơ thể có thể giúp bạn tạo điểm nhấn. Đối với những ai tự ti về thân hình, đây được xem như họa tiết giúp họ đánh lừa thị giác đối phương. Với khí hậu hiện tại ở Việt Nam, phái nữ nên chọn váy bodycon kiểu yếm hoặc áo hai dây, cột nơ để đảm bảo mát mẻ, thể hiện sự trẻ trung. Ảnh: Kylie Jenner, Motel Rocks.

Họa tiết hoa cổ điển

Thực tế, họa tiết hoa chưa bao giờ lỗi thời nhưng nó luôn được biến hóa để phù hợp với từng mùa mốt. Nhờ sự bùng nổ của Y2K (xu hướng thời trang từ những năm 1990 và 2000), họa tiết hoa năm nay thiên về sự cổ điển. Giống các vòng xoáy ảo giác, các bản in hoa có sự hòa trộn, loang lổ và mang màu sắc nổi bật hơn. Ảnh: Grazia, Emnitta.