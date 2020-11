Những hoa hậu, á hậu lựa chọn du học

Á hậu 1 Vũ Thị Hoàng My (2010) từng học Thiết kế đa truyền thông ĐH RMIT Việt Nam. Năm 2013, với học bổng từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoàng My du học Mỹ, ngành Diễn xuất và Làm phim tại Học viện Điện ảnh New York. Ảnh: Việt Hùng.