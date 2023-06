Những hình ảnh cuối của Hoa hậu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 26

Ngày 25/6, tờ Etoday và hàng loạt phương tiện truyền thông đại chúng Hàn Quốc đưa tin phát thanh viên Lee Yeon Je qua đời. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị một căn bệnh mãn tính, Lee Yeon Je bất tỉnh do di chứng và cuối cùng qua đời.

Hiện nhiều đồng nghiệp và khán giả để lại lời tiếc thương dưới bài đăng này của Lee Yeon Je. Một người bạn của Lee Yeon Je chia sẻ: “Bây giờ tôi mới biết tin, tôi thực sự xin lỗi vì đến muộn. Chúng ta cùng nhau trải qua tuổi thơ dài, từ khi còn học tiểu học. Sau khi trưởng thành, chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn cập nhật tin tức và cổ vũ cho nhau. Xin hãy an nghỉ”.

Màn trình diễn của Hwasa tại Đại học Sungkyunkwan là một phần nội dung trong chương trình Dancing Queens on the Road. Tuy nhiên, vũ đạo phản cảm đã bị cắt bỏ khi lên sóng.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.