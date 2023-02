Những hiệu sách độc đáo trên thế giới

The Strand là hiệu sách nổi tiếng tại New York, Mỹ với số lượng sách đồ sộ. Nơi này có khoảng hơn 2,5 triệu cuốn đã qua sử dụng, mới và hiếm, thuộc nhiều thể loại khác nhau. The Strand cũng trở thành một trung tâm cộng đồng, tập hợp nhiều câu lạc bộ sách đặc biệt. Ảnh: @strandbookstore.