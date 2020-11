Những hiện vật từ vụ đắm tàu Titanic được bán với giá triệu USD

Thực đơn bữa trưa cuối cùng của khoang hạng nhất trên tàu Titanic được bán với giá 88.000 USD tại cuộc đấu giá trực tuyến diễn ra tháng 9/2015. Ban đầu, nhà thầu dự kiến thu về khoảng 18.000 USD . Theo AP, hiện vật được Abraham Lincoln Salomon, một doanh nhân ở New York, mang theo từ con tàu. Salomon nằm trong số ít hành khách hạng nhất an toàn di chuyên lên thuyền cứu hộ. Sau này, báo chí đặt biệt danh cho chiếc thuyền đó là "Thuyền của triệu phú" do có tin hành khách đã hối lộ phi hành đoàn để được ưu tiên giải cứu. Ảnh: Times Magazine.