Sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa nhà và thoát chết một lần nữa cho thấy những hiểm họa từ lan can nhà chung cư. Những năm gần đây, nhiều sự việc tương tự đã xảy ra.

Một ngày sau sự việc bé gái 3 tuổi thoát chết khi rơi từ tầng 12A tòa nhà chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra, nhiều người chưa khỏi bàng hoàng về mức độ nguy hiểm khi cháu bé có thể trèo qua phần lan can cao 1,5 m để bước ra ngoài.

Bên cạnh những lời khen dành cho hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhiều người bày tỏ lo ngại khi các gia đình có con nhỏ ở chung cư vẫn chưa nhận thức được rõ mức độ nguy hiểm khi không rào chắn toàn bộ phần lan can ở ban công.

Hàng loạt vụ việc trẻ nhỏ rơi từ tầng cao chung cư

Đầu năm 2020, vụ việc thương tâm xảy ra tại tòa C thuộc chung cư Star Tower (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Một bé gái 5 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 25 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của bé gái không có nhà.

Trước đó, vào tháng 4/2019, một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) cũng đã tử vong. Theo người dân, bé gái được bà nội trông ở nhà nhưng đã chạy sang nhà hàng xóm chơi. Trong lúc đùa nghịch, bé trèo qua lan can hành lang và rơi xuống.

Anh Mạnh đỡ được cháu bé rơi tự do từ độ cao tính từ tầng 12A của tòa nhà. Ảnh: Đức Anh.

Tháng 5/2017, một vụ việc tương tự xảy ra ở khu chung cư New Skyline (thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông). Trong lúc người mẹ không chú ý, bé trai 5 tuổi đã trèo lên ghế và không may lộn người qua lan can cửa sổ. Sự việc khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Năm 2015, một cháu bé 5 tuổi cũng trèo qua lan can và rơi xuống từ tầng 6 của khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Thời điểm được người dân phát hiện, cháu bé còn thở, bị chảy máu vùng mặt. Nhưng sau khi được đưa đi cấp cứu, bé đã không qua khỏi.

Những vụ việc trẻ nhỏ trèo qua lan can, ngã lộn người từ ban công nhà cao tầng xuống và tử vong không còn mới. Cháu bé 3 tuổi ngã từ tầng 12A vừa qua là một trong số rất ít vụ việc mà nạn nhân may mắn sống sót.

Quy chuẩn an toàn của nhà cao tầng

Theo quy chuẩn xây dựng nhà ở và công trình công cộng ở Việt Nam được Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, những nhà cao tầng hoặc chung cư có trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống hoặc thường xuyên lui tới, lan can phải đạt tiêu chuẩn: Khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100 mm và không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.

Nhưng gia đình ở chung cư có trẻ nhỏ sinh sống hoặc thường xuyên lui tới cần làm thêm hàng rào bảo vệ ở lan can, cửa sổ, để đảm bảo an toàn. Ảnh: H.C.



Khi sử dụng các vật cố định (lan can, tấm chắn...) để bảo vệ kính tại các vùng nguy hiểm thì những vật này phải không có khe hở nào nhét lọt quả cầu có đường kính 75 mm. Đồng thời, lan can phải chắc chắn, khó trèo qua để chống rơi ngã.

Tất cả các cầu thang bộ có bậc hở nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe hở không được cao quá 100 mm.

Đối với nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng thì tại lô-gia và sân thượng ở những vị trí cao từ 9 tầng trở lên thì chiều cao tối thiểu là 1,4 m. Lan can ở cầu thang và các vị trí khác là từ 0,9 m đến 1,1 m.

Tiêu chuẩn xây dựng nhà ở an toàn cũng quy định nhà từ tầng 6 trở lên không được thiết kế ban công, chỉ được thiết kế lô gia. Lan can lô gia không được hở chân và có chiều cao không nhỏ hơn 1,2 m.

Như vậy, quy định về quy chuẩn an toàn cho nhà ở chung cư, công trình công cộng đã được ban hành rõ cùng những thông số an toàn về khoảng cách khe, chiều cao tối thiểu.

Tuy nhiên, các chuyên gia về xây dựng vẫn khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ cần thiết kế thêm hàng rào lấp kín phía trên lan can, hoặc cân nhắc các biện pháp lắp đặt an toàn phù hợp với điều kiện, để loại trừ tuyệt đối nguy cơ trẻ trèo ra ngoài lan can hoặc có thể ngã lộn người xuống.