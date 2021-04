Những gương mặt châu Á từng ghi dấu ấn tại Oscar

Sessue Hayakawa: Hayakawa là người châu Á đầu tiên nhận đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai đại tá Saito trong The Bridge on the River Kwai (1957). Trên màn ảnh, đại úy Saito có trách nhiệm đốc thúc các tù nhân chiến tranh người Anh làm việc trên công trường xây dựng đường sắt. The Bridge on the River Kwai nhận 8 đề cử tại Oscar 1958 và chiến thắng 7 trong số đó, nhưng Hayakawa ra về trắng tay. Ảnh: IMDb.