Những gói thầu đáng ngờ trong vụ kit test Việt Á ở Long An

Thời gian gần đây, nhiều người ở Long An đặc biệt quan tâm đến vụ mua kit test của Công ty Việt Á do một số đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh ký hợp đồng mua bán.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu có ai liên quan hay dính líu đến công ty này không và tới đây sẽ xử lý thế nào?

Cung cấp thông tin cho báo chí trong tháng 8/2022, đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An - nói rõ: "Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong thực hiện các gói thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế trên địa bàn Long An theo Quyết định 34/QĐ-CSKT ngày 12/5. Vụ việc đang trong giai đoạn kiểm tra, xác minh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và chưa có kết luận".

Công an tỉnh cho biết việc xử lý cán bộ liên quan đến sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng được nêu cụ thể trong Kết luận thanh tra số 371 ngày 27/4 của Chánh thanh tra tỉnh.

Bệnh viện đa khoa Long An mua nhiều kit xét nghiệm.

Phần mua sắm kit test, đoàn thanh tra tỉnh nêu trong báo cáo là chỉ thu thập số liệu các gói thầu mua sắm liên quan đến công ty tổng hợp báo cáo, không tiến hành kiểm tra, thẩm tra, xác minh. Cụ thể, căn cứ hồ sơ, chứng từ, trong hai năm 2020-2021 có 4 đơn vị cấp tỉnh gồm: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, BVĐK khu vực Hậu Nghĩa, BVĐK khu vực Cần Giuộc thực hiện mua sản phẩm XN của Công ty CP công nghệ Việt Á với tổng số 109.268 test, các mức giá 525.000 đồng/test, 509.250 đồng/test, 470.000 đồng/test và 367.500 đồng/test, tổng giá trị hơn 44,8 tỷ đồng . Trong đó, 9 gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số lượng 66.260 test, tổng giá trị trên 28,9 tỷ đồng ; 3 gói thầu chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số lượng 43.008 test, tổng giá trị 15,8 tỷ đồng .

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra trong 2 năm tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT), vật tư y tế (VTYT), sinh phẩm, kit XN, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Long An từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021 là hơn 874 tỷ đồng . Theo đó, Sở Y tế làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện 37 gói thầu với tổng kinh phí 219,7 tỷ đồng ; trong đó, 26 gói thầu mua sắm TTBYT, 8 gói thầu mua sắm VTYT, 1 gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm, 2 gói thầu mua thuốc điều trị Covid-19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm CĐT triển khai thực hiện 15 gói thầu mua sắm TTBYT, với tổng kinh phí 128,1 tỷ đồng .

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, gồm: BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Hậu Nghĩa, BVĐK khu vực Cần Giuộc, BV Phổi, các bệnh viện dã chiến, CDC và trung tâm y tế (TTYT) các huyện đã thực hiện 438 gói thầu mua sắm TTBYT, VTYT, sinh phẩm, kit XN, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, tổng kinh phí thực hiện hơn 380 tỷ đồng . Ngoài ra, UBND huyện, thị xã, TP Tân An đã thực hiện 165 gói thầu mua sắm TTBYT, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, với tổng kinh phí thực hiện 146 tỷ đồng .

Hạn chế, thiếu sót do cơ quan Thanh tra tỉnh chỉ ra là Sở Y tế đăng tải không kịp thời kế hoạch lựa chọn nhà thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất vượt thời gian theo quy định một số gói thầu TTBYT, vi phạm điểm g khoản 1 điều 12 Luật Đấu thầu 2013. Việc tổ chức chỉ định thầu rút gọn các gói thầu mua sắm TTBYT, VTYT cho các bệnh viện dã chiến, BVĐK khu vực, TTYT huyện...

Sở Y tế chưa có sự phối hợp, chưa tham khảo giá bán thiết bị, VTYT tương tự với mức giá bình quân thị trường, các đơn vị mua sắm trên địa bàn tỉnh, thu thập giá được đăng tải kết quả trúng thầu trên www.congkhaiketquathau.moh.gov.vn... dẫn đến chênh lệch giá các TTBYT các gói thầu 3,59 tỷ đồng , chênh lệch giá VTYT 543 triệu đồng; giá TTBYT tính toán lại theo Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính là 17,67 tỷ đồng .

Có hay không một số cá nhân vi phạm pháp luật cần phải xử lý? Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh vẫn đang tiếp tục xác minh.