Những Giáng sinh kinh hoàng trên màn ảnh

Better Watch Out (2016): Nữ sinh 17 tuổi (Olivia DeJonge) được thuê trông chừng cậu bé 12 tuổi (Levi Miller) và bạn (Ed Oxenbould) vào đêm Giáng sinh. Nguy hiểm ập tới khi cô trở thành người bảo vệ bất đắc dĩ cho hai đứa trẻ khi ngôi nhà của họ bị đột nhập. Nhưng vụ đột nhập lại diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ. Better Watch Out được ví như Home Alone bản kinh dị. Trong ba năm, từ 2016 tới 2018, bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Ảnh: Storm Vision Entertainment.