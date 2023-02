Những gì nổi bật tại Haute Couture Week 2023

Váy đầu sư tử, trang phục đính 30.000 viên pha lê, váy áo lộn ngược chính là những điểm nhấn khó quên tại Tuần lễ thời trang cao cấp 2023 (Paris, Pháp).

Kylie Jenner gây tranh cãi khi diện mẫu váy gắn mô hình đầu sư tử. Ảnh: HJNews.

Tuần lễ thời trang cao cấp (Haute Couture Week 2023) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp vào ngày 23/1. Hai nhà mốt đình đám Schiaparelli và Dior trình làng bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 vào ngày đầu tiên của sự kiện. Tiếp nối, Chanel, Valentino và Fendi đồng loạt giới thiệu các thiết kế mới.

Trong thời tiết giá lạnh của kinh đô ánh sáng, hàng trăm người nổi tiếng, biên tập viên thời trang đã phải trùm khăn, mặc áo khoác dày để ngồi trên hàng ghế khán giả, theo dõi các buổi trình diễn mãn nhãn.

Haute Couture Week 2023 đã khép lại vào 26/1 và liệu bạn có bỏ qua điều gì thú vị từ tuần lễ thời trang này? Dưới đây là những điểm nhấn đặc biệt từ sự kiện, theo tổng hợp từ CNN và Lifestyle Asia.

Chiếc váy đầu sư tử được giới thiệu trong bộ sưu tập của nhà mốt Schiaparelli. Ảnh: Harper's Bazaar.

Váy đầu sư tử

Tại ngày khai mạc của Tuần lễ thời trang cao cấp Paris, Kylie Jenner gây chú ý khi diện một thiết kế váy gắn đầu sư tử đến từ thương hiệu Schiaparelli.

Mẫu váy nhanh chóng được bàn tán, tạo ra một cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề bảo tồn động vật hoang dã và những điều đang chi phối ngành thời trang hiện đại.

Nhà thiết kế Daniel Roseberry, người sáng tạo mẫu váy, cho biết đã tạo hình đầu loài động vật từ xốp và nhựa thông.

Bên cạnh chiếc váy gắn đầu sư tử, anh còn giới thiệu tới công chúng 2 mẫu trang phục khác có hình báo và sói cái.

Cụ thể, trong khi Shalom Harlow diện một chiếc váy quây bó chứa chi tiết báo tuyết, Naomi Campbell mặc áo khoác đen với phần đầu sói nhô ra.

Trang phục màu đỏ, đính pha lê ấn tượng của Doja Cat. Ảnh: WWD.

30.000 viên pha lê Swarovski trên trang phục của Doja Cat

Trang phục đỏ rực rỡ từ đỉnh đầu tới gót chân, được đính kết đến 30.000 viên pha lê Swarovski đã giúp nữ ca sĩ Doja Cat trở thành tâm điểm của thảm đỏ Haute Couture Week 2023.

Trên trang cá nhân, thương hiệu Schiaparelli tiết lộ rằng số pha lê này được nhiều nghệ nhân đính bằng tay trong thời gian dài.

Phần áo quây, tà váy bằng lụa đỏ khiến tổng thể thiết kế trở nên hài hòa, mềm mại.

Theo chuyên gia trang điểm Pat McGrath, đội ngũ thiết kế đã tốn gần 5 giờ đồng hồ để hoàn thiện bộ trang phục ấn tượng, độc đáo này, bao gồm việc đính đá lên cơ thể, khuôn mặt và tóc giọng ca Say So.

Lọn tóc mai được lấy cảm hứng từ ngôi sao Josephine Bake trên sàn diễn Dior. Ảnh: Acielle StyleDuMonde.

Lọn tóc mai Dior

Nữ Giám đốc sáng tạo đầu tiên của Dior, Maria Chiuri Grazia, luôn tập trung tôn vinh nữ quyền trong các bộ sưu tập của mình.

Những thiết kế của bà trong Tuần lễ thời trang cao cấp Xuân/Hè 2023 được lấy cảm hứng từ ca sĩ, vũ công đình đám Josephine Bake.

Tái hiện phong cách ăn mặc những năm 1920-1950, bộ sưu tập bao gồm nhiều chiếc váy cắt xẻ với chi tiết tua rua.

Đặc biệt, lọn tóc mai được uốn cong, đặt sát vào phần trán làm gợi nhớ đến ngôi sao, biểu tượng thời trang Josephine Bake.

Diện chiếc váy cưới ngắn, đội khăn voan kín mặt, người mẫu của Chanel bước ra từ mô hình chú voi. Ảnh: Chanel.

Cô dâu Chanel bước ra từ chú voi

Không chỉ có ý nghĩa đối với Schiaparelli, động vật cũng là nguồn cảm hứng bất tận của Chanel.

Những chú voi, ngựa, sư tử bằng bìa cứng đã được sắp xếp trên đường băng của nhà mốt nước Pháp.

Giám đốc sáng tạo Virginie Viard và nhà mỹ thuật Xavier Veilhan đã bắt tay để xây dựng, thiết kế không gian trình diễn đặc biệt này.

Từ mô hình chú voi nằm ở vị trí trung tâm, nữ người mẫu Anna Ewers bước ra trong chiếc váy cưới ngắn, kết hợp thắt lưng và một chiếc khăn voan phủ kín mặt.

Màn xuất hiện này gây bất ngờ, nhận được sự yêu thích đặc biệt của giới mộ điệu.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh xuất hiện nổi bật trong thiết kế của nhà mốt Armani. Ảnh: @Michelle Yeoh.

Dương Tử Quỳnh diện nguyên cây Armani

Diện một chiếc áo khoác cắt cúp lấp lánh cùng quần ống rộng, dài đến mắt cá chân, nữ diễn viên được đề cử giải thưởng Oscar 2023 Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện trên thảm đỏ, tham dự buổi trình diễn thời trang Xuân/Hè của thương hiệu Armani.

Bà là diễn viên đang rất được quan tâm, đặc biệt sau sự thành công của bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Năm nay, Armani tập trung giới thiệu loạt thiết kế màu đen và xanh đậm.

Một số mẫu váy có cổ áo xếp nếp, mũ và quần chất liệu phi bóng.

Thiết kế váy đảo ngược tạo điểm nhấn trên sàn diễn Viktor & Rolf. Ảnh: feeling.be.

Váy áo đảo ngược tại sàn diễn của Viktor & Rolf

Tại buổi trình diễn của Viktor & Rolf, những chiếc váy đảo ngược, xoay chiều lộn xộn trên cơ thể người mẫu đã khiến người xem đặc biệt ấn tượng.

Đây là mẫu trang phục phá vỡ định kiến, quy tắc thông thường, thể hiện sự phá cách, sáng tạo không ngừng nghỉ của các nhà thiết kế thời trang.

Ngoài ra, show diễn của Viktor & Rolf còn gây chú ý khi có sự tái xuất hiện của khách mời Doja Cat.

Cô bước lên thảm đỏ đầy tinh nghịch, dán lông mi trên lông mày, môi và cằm.

Hàng mi giả này là sự đáp trả của nữ nghệ sĩ khi bị chỉ trích vì gỡ bỏ lông mi khi tham dự đêm thời trang của thương hiệu Schiaparelli trước đó.

Kristen McMenamy trong hậu trường, trước khi ngã trên đường băng của Valentino. Ảnh: @Kristen McMenamy.

Chân trần tại đường băng của Valentino

Sau khi khuỵu ngã trên đường băng của nhà mốt Valentino, người mẫu kỳ cựu Kristen McMenamy đã thẳng tay tháo đôi giày cao gót phản chủ.

Cô hoàn thành xuất sắc phần trình diễn với chân trần.

Đại sứ thương hiệu Suga, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, cũng xuất hiện trên hàng ghế đầu trong buổi trình diễn này.

Nam nghệ sĩ diện nguyên cây trang phục đến từ bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt.

Chi tiết lông thú, da xuất hiện trên trong bộ sưu tập Xuân/Hè của Fendi. Ảnh: NewsDirectory3.

Lông thú, da thú trên thiết kế Fendi

Lông thú là một trong những chất liệu đặc trưng, làm nên tên tuổi của thương hiệu Fendi.

Tuy nhiên, trang phục lông giữ nhiệt thường chỉ xuất hiện vào mùa Thu/Đông.

Đối với các mẫu váy áo Xuân/Hè, nhà thiết kế Kim Jones đã khéo đan kết sợi da lại thành những lớp lưới, ren thoáng mát, phù hợp với thời tiết ấm áp nửa đầu năm.