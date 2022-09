Bất ngờ còn thiếu trong sự kiện của Apple

Sự kiện thường niên lớn nhất năm của Apple thiếu đi một số thay đổi, thiết bị được người dùng kỳ vọng.

Sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Apple đã diễn ra vào 0h ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giới thiệu dòng iPhone 14, cùng với Apple Watch Series 8 và bản nâng cấp của tai nghe AirPods Pro.

Nhưng theo Digital Trends, ngoài những tính năng mới trên iPhone 14 Pro, sự kiện Far Out thiếu đi nhiều bất ngờ và những thay đổi ấn tượng đến từ Apple. Điều này không khỏi khiến người dùng thất vọng và hụt hẫng.

iPad, MacBook và máy tính Mac thế hệ mới

Một trong những thiết bị được mong chờ nhất là iPad thế hệ mới. Nhiều tin đồn dự đoán Táo khuyết sẽ tung ra phiên bản mới cho dòng iPad giá rẻ với thiết kế mới, con chip A14 Bionic và khả năng hỗ trợ kết nối 5G.

Đặc biệt, đây cũng là thiết bị đầu tiên được cho là sẽ thay thế cổng Lightning truyền thống bằng cổng USB-C. Hiện iPad thế hệ thứ 9 vẫn sử dụng cổng Lightning.

Tuy nhiên, sản phẩm này đã không xuất hiện tại sự kiện Far Out. Do đó, nó có thể sẽ được công bố vào đầu năm 2023 hoặc sự kiện tháng 10 kế tiếp, Digital Trends nhận định.

iPad, MacBook và máy tính Mac mới là những sản phẩm được mong chờ nhưng không xuất hiện. Ảnh: Digital Trends.

Theo Digital Trends, mặc dù đây không phải là sự kiện công bố máy tính Mac, không ít người mong chờ phiên bản nâng cấp của MacBook Pro 14-inch và 16-inch vào tối qua. Với con chip M1 Pro và M1 Max, Apple đã gây ấn tượng với những chiếc laptop có sức mạnh vượt trội, nhiều cổng kết nối hơn hẳn và tính năng mới.

Trong khi đó, tin đồn cho rằng vi xử lý M2 Pro và M2 Max sẽ không có nhiều thay đổi lớn về mặt thiết kế nhưng sẽ sở hữu nâng cấp mạnh trong hiệu năng. Do đó, dòng MacBook Pro rất có thể sẽ được trình làng tại sự kiện tháng 10 hoặc tháng 11 tới cùng với những cải tiến mạnh mẽ.

Giống với MacBook Pro, iPad Pro đã không xuất hiện tại sự kiện Far Out tối qua. Nhiều người mong đợi thiết bị này sẽ được nâng cấp lên con chip M2 từng xuất hiện trên MacBook Air và MacBook Pro 13 inch.

Ngoài ra, iPad cũng sẽ xuất hiện cùng với Smart Connector 4 chân thay vì 3 chân như trước đây cùng với thiết kế màn hình khuyết mới giống với iPhone 14. Vì tin đồn cho rằng iPad Pro sẽ được ra mắt trong năm 2022 nên sản phẩm này rất có thể sẽ xuất hiện tại sự kiện cuối năm nay.

Apple từng hứa hẹn sẽ công bố Mac Pro vào năm 2022. Đây được cho là máy tính Mac cuối cùng dùng chip Silicon, kết thúc vòng đời 2 năm với chip Intel và AMD từ năm 2020. Theo Digital Trends, Mac Pro từng được đề cập trong sự kiện vào mùa xuân đầu năm nay nên rất có thể sẽ xuất hiện vào sự kiện cuối năm.

Theo tin đồn, ngôn ngữ thiết kế của máy tính Mac này sẽ không thay đổi nhiều nhưng sẽ nâng cấp mạnh về hiệu năng với con chip Apple Silicon mới nhất. Trong đó, M2 Extreme rất có thể sẽ sở thành vi xử lý mạnh mẽ nhất Apple từng sản xuất.

Tuy nhiên, rất có thể hãng sẽ loại bỏ màn hình Pro Display XDR nhưng đi cùng chiếc Mac Pro mới năm nay. Công nghệ màn hình cao cấp này đã xuất hiện trên Mac Pro 2019, biến hãng thành kẻ tiên phong trong công nghệ màn hình XDR. Nhưng đã đến lúc Pro Display XDR cần nâng cấp thêm, đặc biệt là sau khi Apple Pro Display được công bố từ hồi đầu năm.

Kính AR/VR

Apple đã đầu tư nghiên cứu bộ kính thực tế ảo hỗn hợp trong nhiều năm qua. Do đó, gần đây, nhiều nguồn tin đã đồn đoán hãng sẽ công bố sản phẩm này trong năm nay. Nhưng trên thực tế, sản phẩm đã không xuất hiện tại sự kiện Far Out tối qua.

Kính thực tế ảo có thể sẽ xuất hiện vào năm 2023. Ảnh: Digital Trends.

Theo Digital Trends, người dùng có thể mong chờ màn “nhá hàng” sản phẩm này tại sự kiện cuối năm cùng với iPad và máy tính Mac thế hệ mới.

Bộ kính thực tế hỗn hợp của Táo khuyết được cho là sẽ hỗ trợ cả thực tế tăng cường và thực tế ảo cùng với con chip M2 mạnh mẽ nhưng vẫn còn cần nghiên cứu nhiều hơn để nâng cao trải nghiệm. Vì thế, năm 2022 sẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để ra mắt sản phẩm này, Digital Trends nhận định.

The Verge cũng cho rằng không bất ngờ khi bộ kính này không xuất hiện tại Far Out. Theo chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, sản phẩm này sẽ ra mắt sớm nhất vào tháng 1/2023. Việc Apple đăng ký thương hiệu cho “Reality One” và “Reality Pro” cũng là bằng chứng cho thấy hãng công nghệ đã sẵn sàng ra mắt thiết bị cao cấp này.

iPhone Mini bị “khai tử”

Trước sự kiện Far Out, nhiều nguồn tin đã chỉ ra Apple sẽ “khai tử” iPhone 14 Mini và thay thế bằng dòng Plus màn hình lớn. Nguyên nhân là chiếc iPhone 13 Mini 5,4 inch năm ngoái có doanh thu thấp, không thu hút khi xu hướng hiện nay là smartphone màn hình lớn.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của iPhone 14 Plus, đây là lần đầu tiên hãng công nghệ đem dòng sản phẩm màn hình lớn trở lại kể từ năm 2018.

iPhone không tăng giá

Nhưng bên cạnh thất vọng, người dùng cũng không khỏi “nhẹ nhõm” khi iPhone 14 Pro và Pro Max không tăng giá như tin đồn. Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities từng khẳng định rằng bộ đôi này sẽ tăng giá lên 1.099 USD và 1.199 USD do lạm phát và thiếu hụt chuỗi cung ứng.

iPhone 14 Pro lộ diện với dải khuyết mặt trước thay bằng hình viên thuốc. Ảnh: The Verge.

Ngoài ra, trước ngày diễn ra sự kiện Far Out, nhiều người cũng đồn đoán rằng Apple sẽ trang bị kết nối vệ tinh cho iPhone.

Cụ thể, theo chuyên gia phân tích, Apple đã hoàn tất quá trình kiểm tra phần cứng đối với tính năng giao tiếp vệ tinh trên iPhone 14, giúp kích hoạt dịch vụ tin nhắn và hội thoại trong các tình huống khẩn cấp, khi dịch vụ di động truyền thống không thể đáp ứng.

Tính năng này từng được đồn đoán trên iPhone 13 vào năm ngoái. Nhưng đến năm nay, kết nối vệ tinh vẫn chưa thể xuất hiện trên iPhone 14.

Cổng USB-C cũng là một tính năng mới xuất hiện trong nhiều tin đồn nhưng không được công bố tại Far Out. Theo chuyên gia Ming-Chi Kuo, Táo khuyết đã thử nghiệm thay đổi cổng kết nối và rất có thể sẽ được trình làng vào nửa cuối năm 2023, theo The Verge.

