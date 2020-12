Những game lạ nhưng thú vị bạn nên chơi thử

The Last Survey có trên nền tảng PC. 2020 dường như là năm không may cho các tựa game có cốt tuyện tốt. The Last Survey là bài tiểu luận về lòng tham của một công ty chuyên khai thác tài nguyên. Xuyên suốt trò chơi là bài độc thoại của một nhà địa chất học đang báo tin xấu về cuộc khảo sát cho CEO công ty. Có thể nói, không một game nào truyền tải câu chuyện qua các văn bản được minh họa, kèm hoạt ảnh nghệ thuật với đường nét tuyệt vời như The Last Survey.