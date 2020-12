Những dự đoán không thành sự thật trong năm 2020

Vào đêm trước Ngày bầu cử, mục sư Greg Locke, tác giả cuốn This Means WAR: We Will Not Surrender Through Silence viết trên Twitter: "Hơn 93 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm. Nghĩ mà xem, điều này rõ ràng loại bỏ lập luận vớ vẩn rằng 'đi bầu trực tiếp là không an toàn' từ phía cánh tả. Tôi đảm bảo với bạn, 98% số phiếu đó bầu cho ông Trump". Tuy nhiên, ông Trump chỉ giành được tổng cộng khoảng 74 triệu phiếu, trong khi có tới 101 triệu phiếu bầu sớm. Do đó, về mặt toán học, tổng thống đương nhiệm không thể giành 98% số phiếu bầu sớm.