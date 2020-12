Những dự án triệu USD bị 'vỡ trận' trong năm 2020

Death on the Nile: Năm 2017, Murder on the Orient Express - phim chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của Agatha Christie - đã thu về gần 352,8 triệu USD toàn cầu với kinh phí đầu tư 55 triệu USD . Death on the Nile, chuyến phiêu lưu thứ hai của nhân vật thám tử Hercule Poirot do Kenneth Branagh thủ diễn, được kỳ vọng tiếp tục mang về khoản doanh thu gấp nhiều lần số vốn sản xuất ban đầu. Đầu tháng 11, Disney thông báo lùi ngày phát hành bộ phim lại hơn một năm, vào 17/9/2021 thay vì 9/10/2020 như trước đây. Ảnh: Disney.