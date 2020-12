Những dự án phim truyền hình được chờ đón trong năm 2021

Phim truyền hình “House of the Dragon" là một trong các tác phẩm được sản xuất và lên sóng dịch vụ trực tuyến.

IndieWire đưa tin ngày 17/12, WarnerMedia đã tiết lộ thông tin về loạt tựa phim mới sắp ra mắt. HBO Max góp mặt trong danh sách với tác phẩm mới phát triển từ các thương hiệu truyền hình ăn khách một thuở như Gossip Girl hay dự án Friends Reunion Special.

Bên cạnh đó, những dự án như phim tài liệu về Nicki Minaj; phim tội phạm giật gân No Sudden Move của nhà làm phim từng đoạt giải Oscar và Emmy Steven Soderbergh và Justice League của Zack Snyder cũng được đặt nhiều kỳ vọng.

Justice League của Zack Snyder là tựa phim "đinh" của Warner Bros. trong năm 2021. Ảnh: Warner Bros.

WarnerMedia cũng giới thiệu thêm nhiều dự án nguyên bản sắp ra mắt trên mạng lưới phát hành của hãng. Các tựa phim sẽ được trình chiếu trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max. Dù hãng kỳ vọng có thể ra mắt chùm phim vào năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể của từng tác phẩm vẫn chưa được công bố.

Chùm phim gồm nhiều cái tên mới như series giới hạn Mare of Easttown với Kate Winslet vào vai nữ thám tử ở một thị trấn nhỏ vùng Pennsylvania; phim truyền hình chính kịch The Nerves kể câu chuyện một nhóm cư dân London đột ngột phát triển năng lực bất thường tại nước Anh thời Victoria; phim tài liệu hai phần Tiger về tay golf Tiger Wood.

Bên cạnh đó, các series phim từng chiến thắng vang dội tại lễ trao Giải Emmy cũng được tiếp tục sản xuất mùa mới. Danh sách gồm Euphoria, Insercure, Succession.

Trừ trái sang: Olivia Cooke, Emma D’Arcy và Matt Smith là những gương mặt được xác nhận sẽ tham gia House of the Dragon. Ảnh: Getty Images.

Hãng cũng “nhá hàng” công chúng tựa phim House of the Dragon, phần tiền truyện được mong chờ của TV series Game of Thrones. Series dự kiến quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ như Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith và Emma D’Arcy.

Tháng 12, HBO cho biết quá trình quay chính của House of the Dragon sẽ “bắt đầu trong vài tháng nữa”. Hồi tháng 1, Casey Bloys, lãnh đạo cấp cao của HBO, tiết lộ trong một bài phỏng vấn series phim có thể lên sóng vào năm 2022.